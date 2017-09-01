Резидент ТОР предложит сахалинцам искупаться в источнике с йодом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" компания "Хонока Сахалин" осенью 2018 года откроет в Южно-Сахалинске бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника - онсэна - будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минсвостокразвития.

"Вода, которую мы поднимем из недр, по своему химическому составу будет очень близка к термальным источникам Вакканая. Предположительно, [вода] будет обогащена йодом, также предполагаем, что ее температура будет 26 градусов", - цитирует пресс-служба управляющего директора компании Сергея Дмитриева.

Бальнеологический комплекс будет открыт под брендом "Хонока". Объем инвестиций в проект составляет 502 млн рублей, из них больше половины - японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания "Марусин Ивадера".

Трехстороннее соглашение об отведении под комплекс земельного участка было заключено во Владивостоке на втором Восточном экономическом форуме. Японскую баню возводят у подножия спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". В настоящее время резидентами ТОР "Горный воздух" стали шесть инвесторов, реализующих проекты на 10,7 млрд рублей. Еще две заявки находятся на рассмотрении.