Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты МЧС за три года разминировали половину крепости Керчь

В стране
1 сентября, 13:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Пиротехники обследовали территорию общей площадью более 120 га

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России за три года разминировали половину территории крепости Керчь XIX века в Крыму. Об этом сообщает в пятницу республиканский главк МЧС РФ.

Смотрите также

Глава Крыма наградил спасателей за разминирование крепости в Керчи

При разминировании крепости Керчь обнаружено более 13 тыс. взрывоопасных предметов

Спасатели уничтожили более 2 тыс. взрывоопасных предметов в крепости Керчь

"Всего за три года работы специалистам центра "Лидер" МЧС России удалось обследовать огромную территорию крепости Керчь с общим итогом более 120 га, еще примерно столько же предстоит обследовать на наличие взрывоопасных предметов, чтобы максимально сделать безопасным историко-культурный музей-заповедник", - говорится в сообщении.

В этом году работа пиротехников принесла также "ощутимый результат", отметили в ГУ МЧС. "С 16 июня был обследован новый участок крепости общей площадью 50,31 га. В результате работы было найдено 15997 тыс. взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, патроны и даже авиационные бомбы", - уточнили в пресс-службе. Все найденные бомбы и снаряды были благополучно обезврежены.

СПЕЦПРОЕКТ

Достопримечательности Крыма в формате 360°

Керчь и Тамань с высоты птичьего полета

В составе группы, которая этим летом работала над разминированием крепости, - 30 специалистов, в том числе пиротехники, саперы-взрывники и медики. У каждого офицера огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов не только на территории России, но и за рубежом, в том числе в Сербии, Афганистане, Южной Осетии и других регионах.

Крепость и ее разминирование

Разминирование Керченской крепости, которая расположена на мысе Ак-Бурун в районе Керченского пролива и хранит боеприпасы нескольких войн, началось еще в 2003 году, однако работы проводились несистемно и без необходимого оборудования. К масштабной операции по уничтожению боеприпасов в крепости специалисты МЧС приступили в 2015 году.

Работы по разминированию позволят сделать памятник российской истории безопасным для посещения, отметили в ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что спасателям нужно пять лет, чтобы полностью открыть объект для туристов.

Крепость Керчь - памятник фортификационного строительства, была возведена в 60-е годы XIX века для обороны пролива между Черным и Азовским морями. Основным преимуществом крепости было подземное расположение большинства сооружений, которые оставались невидимыми для противника. В связи с этим крепость включает в себя множество подземных и надземных казематов, а также складов. Перед началом Великой Отечественной войны в них хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Завершены работы по установке арки Крымского моста
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Открытие первого российско-японского "умного дома" в Воронеже
7
Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама