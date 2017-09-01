Специалисты МЧС за три года разминировали половину крепости Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России за три года разминировали половину территории крепости Керчь XIX века в Крыму. Об этом сообщает в пятницу республиканский главк МЧС РФ.

"Всего за три года работы специалистам центра "Лидер" МЧС России удалось обследовать огромную территорию крепости Керчь с общим итогом более 120 га, еще примерно столько же предстоит обследовать на наличие взрывоопасных предметов, чтобы максимально сделать безопасным историко-культурный музей-заповедник", - говорится в сообщении.

В этом году работа пиротехников принесла также "ощутимый результат", отметили в ГУ МЧС. "С 16 июня был обследован новый участок крепости общей площадью 50,31 га. В результате работы было найдено 15997 тыс. взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, патроны и даже авиационные бомбы", - уточнили в пресс-службе. Все найденные бомбы и снаряды были благополучно обезврежены.

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В составе группы, которая этим летом работала над разминированием крепости, - 30 специалистов, в том числе пиротехники, саперы-взрывники и медики. У каждого офицера огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов не только на территории России, но и за рубежом, в том числе в Сербии, Афганистане, Южной Осетии и других регионах.

Крепость и ее разминирование

Разминирование Керченской крепости, которая расположена на мысе Ак-Бурун в районе Керченского пролива и хранит боеприпасы нескольких войн, началось еще в 2003 году, однако работы проводились несистемно и без необходимого оборудования. К масштабной операции по уничтожению боеприпасов в крепости специалисты МЧС приступили в 2015 году.

Работы по разминированию позволят сделать памятник российской истории безопасным для посещения, отметили в ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что спасателям нужно пять лет, чтобы полностью открыть объект для туристов.

Крепость Керчь - памятник фортификационного строительства, была возведена в 60-е годы XIX века для обороны пролива между Черным и Азовским морями. Основным преимуществом крепости было подземное расположение большинства сооружений, которые оставались невидимыми для противника. В связи с этим крепость включает в себя множество подземных и надземных казематов, а также складов. Перед началом Великой Отечественной войны в них хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов.