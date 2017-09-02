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Петербург и Гамбург будут развивать сотрудничество в судостроении, науке и культуре

В стране
2 сентября, 12:08 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 2, сентября. /ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не уточнил деталей проекта

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ГАМБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Гамбург планируют развивать сотрудничество в сфере судостроения, портовой инфраструктуры, образования, науки, биологической переработки водорослей. Об этом сообщил журналистам в субботу в Гамбурге губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по итогам подписания дорожной карты по развитию сотрудничества двух городов на 2017-2019 годы.

"Мы готовили этот документ серьезно и вдумчиво, он охватывает целый ряд сфер нашего взаимодействия - в сфере молодежной политики, науки, высшего образования. На мой взгляд, очень интересный проект, связанный с взаимодействием наших университетов... направленный на биологическую переработку микроводорослей, что сегодня представляет интерес для России и Германии", - сказал Полтавченко.

Он не уточнил деталей проекта, отметив, что им будут заниматься Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и Технологический университет Гамбурга.

Будет продолжено сотрудничество двух городов в судостроении и развитии портового хозяйства, а также в развитии общего образования и культурного взаимодействия, сказал Полтавченко. Он поблагодарил немецкую сторону за неформальный подход к развитию отношений, а также подчеркнул важную роль молодежных обменов в связи с будущими перспективными проектами.

Первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц подчеркнул необходимость постоянного обмена опытом и развития конкретных проектов, которые инициирует бизнес, университеты и общественные организации.

"Мы рады этому сотрудничеству, так как Европейский союз стоит перед новыми вызовами. Но мы знаем, как даже в самые сложные времена ставить цели и достигать их", - сказал Шольц. Он отметил, что в 1957 году, когда устанавливались первые партнерские отношения между двумя городами, никто не мог ожидать такого количества проектов и многогранности сотрудничества.

В частности, петербургский порт Бронка и порт Гамбурга совместно развивают системы смарт-порт ("умный порт"). Компания "Кидбург" рассматривает варианты создания детских профориентационных образовательных центров в Германии. Власти Петербурга изучают опыт Гамбурга в организации дорожного движения.

Официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Гамбург при участии представителей власти и бизнеса посвящен 60-летию установления партнерских отношений между городами.

Гамбург в 1957 году стал первым немецким городом-побратимом Ленинграда в послевоенное время. Германия традиционно входит в группу ведущих торговых партнеров Санкт-Петербурга, занимая третье место по товарообороту: в первом полугодии 2017 года объем взаимной торговли Санкт-Петербурга и Германии составил почти $1,6 млрд, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,6%.

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