Саратовская и Волгоградская области будут сотрудничать в сфере АПК и туризма

САРАТОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Саратовской области заключило соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с администрацией Волгоградской области. Соответствующий документ подписали в субботу руководители регионов.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, мы надеемся, поможет нам не только укрепить, но и развивать новые сферы сотрудничества. Именно поэтому на заключение соглашения сегодня также приглашены представители разных отраслей бизнеса", - сказал врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев в ходе церемонии подписания.

В документе говорится, что регионы будут содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в частности, в области занятости населения, здравоохранения, информационных технологий. Отдельно речь идет о сельском хозяйстве и туризме.

"Здесь регионам будет полезно обмениваться информацией, так как Саратовская область уже стала лидером по сбору зерна в ПФО (Приволжском федеральном округе) в этом году, а Волгоград - один из наиболее посещаемых туристами регионов", - пояснили в пресс-службе главы Саратовской области.

Теперь, после подписания документа, власти обоих регионов приступят к разработке дорожных карт, программ, протоколов и планов, по которым будет развиваться сотрудничество. В пресс-службе саратовского губернатора сообщают, что уже планируется проведение совместных ярмарок, выставок и конференций.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет.