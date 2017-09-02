"Росводоканал" вернет сети водоснабжения Твери в муниципальную собственность

ТВЕРЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Тверь Водоканал", которая входит в состав группы компаний "Росводоконал" и является арендатором сетей водоснабжения в Твери, вернет имущество в муниципальную собственность города. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 1 - Тверь" губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы достигли соглашения с группой компаний "Росводоканал" о том, что управление сетями возвращается в Тверскую область, в муниципалитет. <...> Это вопрос уже решенный", - сказал Руденя.

Он также выразил благодарность руководству компании "Росводоканал" за "то, что они проявили достаточно конструктивную позицию".

Спор с "Росводоканалом"

В начале июня администрация города Твери подала иск в арбитражный суд о досрочном расторжении с "Росводоканалом" договора аренды сетей водоснабжения города, который был заключен в 2007 году сроком на 25 лет. По мнению администрации, компания не исполнила условия договора и ненадлежащим образом содержала имущество, что привело к многочисленным авариям, во время которых жители города оставались без воды.

Однако в самой компании тогда заявили, что претензии властей носят "безосновательный и формальный характер" и отметили, что намерены отстаивать свою позицию и доказывать несостоятельность претензий администрации города, аргументируя это тем, что компания систематически улучшала качество воды и "существенно снизила аварийность на сетях водоснабжения".

Руденя также сообщал ранее в интервью ТАСС, что областные власти изучают работу "Тверь Водоканала". По словам главы региона, компания вывела 384 млн рублей из Твери, которые должна была потратить на инвестиционные проекты.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области выявило повышенное содержание железа и превышение показателей мутности и цветности в питьевой воде в трех районах Твери в 2016 году.

По данным ведомства, результаты лабораторных исследований воды в Московском, Заволжском и Пролетарском районах города Твери за 2016 год показали, что 32% проб не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно- химическим показателям.