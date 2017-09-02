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Кинофестиваль детских и семейных фильмов "Солнечный остров" открылся в Крыму

В стране
2 сентября, 20:35 UTC+3 ЕВПАТОРИЯ ЕВПАТОРИЯ 2, сентября. /ТАСС

Фестиваль будет проходить в Евпатории до 7 сентября

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ЕВПАТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Первый открытый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартовал в субботу вечером в курортном городе Евпатория в западной части Крымского полуострова.

"Место проведения было выбрано не случайно. Евпатория всегда была самой главной детской здравницей России. Где как не здесь было правильно организовать и провести детский фестиваль для российских детей", - сообщил журналистам президент фестиваля, народный артист России Дмитрий Харатьян.

Фестиваль открылся карнавальным шествием. По центральной городской аллее прошли участники театра на ходулях, воспитанники детских творческий студий и художественных коллективов, которые были одеты в маскарадные костюмы героев мультфильмов и детских фильмов, а также в костюмы национальных общин Крыма.

Затем на Театральной площади состоялось театрализованное представление и выступления творческих коллективов.

"Основной акцент мы делаем на событийности, что позволяет привлечь туристов в так называемое межсезонье. Проведение фестиваля в Евпатории, должно стать традиционным я в этом уверена", - заявила журналистам председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.

О фестивале

Фестиваль будет проходить в Евпатории до 7 сентября 2017 года. В конкурсной программе пять художественных и пять анимационных лент снятых за последние полтора года.

Среди фильмов - "Жили-были мы" Анны Чернаковой, "Опасные каникулы", Ольги Беляевой, полнометражное анимационное кино представят "Крякнутые каникулы" Виктора Лакисова, "Сказ о Петре и Февронии" Юрия Рязанова и Юрия Кулаков и другие. В рамках фестиваля будет работать кинотеатр по открытым небом, где каждый вечер в течение пяти дней будут показывать детское и семейное кино, снятое на Ялтинской киностудии, которой в 2017 году исполняется 100 лет.

Показ кинолент пройдет также в детских санаториях и кинотеатрах города, организованы творческие встречи с актерами и режиссерами, а также мастер-классы.

Оценивать конкурсные картины будет детское жюри. Это десять школьников, жителей Евпатории в возрасте от 9 до 14 лет. Все они занимаются в творческих кружках и студиях.

Почетными гостями фестиваля стали народные артисты России Михаил Боярский и Сергей Никоненко, кинорежиссеры Светлана Дружинина и Наталья Бондарчук, композитор Григорий Гладков, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков. Фестиваль проходит при поддержке правительства Республики Крым.

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