Спецборт МЧС России эвакуировал тяжелобольных детей из Ставрополя

Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборьеСпорт 2 сентября, 21:58
Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовомСпорт 2 сентября, 21:39
Торгпредство РФ в Вашингтоне перешло под контроль властей СШАПолитика 2 сентября, 21:35
Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболуСпорт 2 сентября, 21:13
Епанчинцев: "Спартак" настраивается только на победу в предстоящем матче против СКАСпорт 2 сентября, 20:53
Эксперт: российские баскетболисты здорово смотрелись физически в матче с сербамиСпорт 2 сентября, 20:43
Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталоннойСпорт 2 сентября, 20:27
Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономеренСпорт 2 сентября, 20:13
Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кгСпорт 2 сентября, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России осуществил в субботу санитарно-авиационную эвакуацию троих тяжелобольных из Ставрополя в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Как сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю, пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
"Двое детей будут доставлены в Северо-Западный федеральный исследовательский центр имени В. А. Алмазова, а один ребенок будет проходить лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь", - отметил начальник отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Алексей Скоробулатов.
Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.