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Спецборт МЧС России эвакуировал тяжелобольных детей из Ставрополя

В стране
2 сентября, 21:06 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 2, сентября. /ТАСС

Двое детей будут проходить лечение в Санкт-Петербурге, еще один ребенок - в Нижнем Новгороде

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ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России осуществил в субботу санитарно-авиационную эвакуацию троих тяжелобольных из Ставрополя в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Как сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю, пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"Двое детей будут доставлены в Северо-Западный федеральный исследовательский центр имени В. А. Алмазова, а один ребенок будет проходить лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь", - отметил начальник отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Алексей Скоробулатов.

Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

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