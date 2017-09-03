Власти Бурятии планируют расширить ОЭЗ "Байкальская гавань"

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Бурятии намерено расширить особую экономическую зону (ОЭЗ) "Байкальская гавань", включив в нее гору Мамай, привлекательную для инвесторов с проектами строительства горнолыжного курорта. Об этом сообщил журналистам в воскресенье временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов.

"Мы выступили с инициативой расширить "Байкальскую гавань", сохранив те площади, которые были, и дополнительно включив территорию в Кабанском районе - кластер "Мамай". Сейчас находимся в переговорах с Минэкономразвития РФ по согласованию этого вопроса", - сообщил Цыденов, добавив, что статус ОЭЗ позволит решить вопросы по упрощению выдачи земель резидентам на Мамае.

Как пояснила ТАСС председатель комитета по туризму Минэкономики республики Баярма Цыдыпова, пул потенциальных инвесторов на гору уже есть, в их числе девелоперская группа "Хрустальный". Ранее сообщалось, что компания заявила кабмину Бурятии о желании построить на Мамае круглогодичный многофункциональный курорт, вся работа может занять пять лет.

Каждый год на гору приезжают около 4 тыс. человек. Группа "Хрустальный" обещает с реализацией проекта увеличение средней проходимости в турзоне до 250 тыс. прибытий. По предварительным данным, имеется подтвержденный инвесторами план финансирования на сумму около 255 млн рублей.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году. Первый камень был заложен в 2009 году, спустя год введена первая очередь инфраструктуры. В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.

Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". Сейчас в ОЭЗ насчитывается 12 резидентов, работающих на льготных условиях.