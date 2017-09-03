Ученые подтвердили точность установки железнодорожной арки Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые и инженеры подвели итоги комплексного мониторинга инженерных конструкций и систем, сопровождавшего операцию по транспортировке и монтажу железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив, сообщает в воскресенье информцентр "Крымский мост".

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"Фарватерные опоры и арочное пролетное строение на них теперь работают, как единая конструкция… Превышения расчетных параметров напряжений и деформаций не зафиксировано", - приводятся в сообщении слова генерального директора Научно-исследовательского института диагностики Светланы Бохановой.

Она отметила, что перемещение и установка пролетного строения на опоры контролировались приборами. Более 100 устройств, которые отслеживают возможные деформации конструкций, были размещены на самой арке и фарватерных опорах. "Состояние арки и фарватерных опор продолжают контролировать специалисты геодезических служб. Этот контроль продлится до конца строительства моста", - подчеркнула Боханова.

По данным информцентра, комплексный мониторинг производился на протяжении всей морской операции и в течение нескольких дней после ее завершения. Проводится в постоянном режиме и геодезический мониторинг за деформацией конструкций. "В рамках мониторинга превышений от проектных значений не зафиксировано ни на одном конструктиве", - отмечается в сообщении.

29 августа строители заявили об установке железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры. Операция длилась почти три дня. На керченской технологической площадке продолжается работа по подготовке ко второй морской операции - транспортировке и подъему на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста.