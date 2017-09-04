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Отдаленные гарнизоны ВВО во время северного завоза получили около 15 тыс. т грузов

В стране
4 сентября, 5:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, сентября. /ТАСС

Всего в отдаленные воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа будет завезено около 55 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Около 15 тысяч тонн имущества и различных грузов доставлено в ходе северного завоза в воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в районах Крайнего Севера, в Камчатском крае и островной зоне округа, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе северного завоза в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, доставлено более 14,8 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения. В частности, более 12,3 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, около 53 тонн вещевого, 345 тонн продовольственного, 14 тонн медицинского и более 530 тонн прочего имущества получили воинские части округа, дислоцированные в Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалин, Врангеля и Шмидта", - говорится в сообщении.

На маяки на побережье Японского и Охотского морей доставлено более 1,5 тысяч тонн твердого топлива. В пути находится 12 тысяч тонн различных грузов, из них около 11 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, 170 тонн продовольствия, около 970 тонн твердого топлива.

Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа будет завезено около 55 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения, в том числе около 45 тысяч тонн будет доставлено силами сторонних организаций.

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