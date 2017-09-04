На стройке Крымского моста завершилась вахта студенческих отрядов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Вахта студенческих отрядов завершилась на строительстве моста через Керченский пролив, который соединит полуостров с материковой Россией, сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".
"Студенческие стройотряды завершили летнюю трудовую вахту на строительстве Крымского моста и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края. В течение двух месяцев на стройке работали 90 студентов из разных городов России", - говорится в сообщении.
Стройотряды были сформированы из учащихся четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.
За время прохождения летней трудовой практики на строительстве Крымского моста студенты научились выполнять широкий спектр работ. Все учащиеся были закреплены за мостоотрядами, где у них были наставники: начальники участков, мастера, прорабы, инженеры.
Те, кто трудился в технических отделах, работали с производственно-исполнительной документацией. Непосредственно на строительной площадке будущие специалисты выполняли геодезические и строительно-монтажные работы, вязали арматуру на плите проезжей части, тарировали болты (затягивали до проектной отметки), осуществляли входной контроль металлоконструкций.
У студентов была шестидневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем, в субботу - сокращенный день. В свободное от работы время для них была организована культурно-спортивная программа: соревнования и турниры, экскурсии по Таманскому полуострову, посещение музеев и природных памятников, поездки на Черное и Азовское моря.
Прохождение летней трудовой практики на строительной площадке Крымского моста и автоподхода к нему для студентов стало уже традицией. Впервые будущие специалисты прибыли сюда в 2016 году. Руководители строительства подтвердили, что рассчитывают продолжить практику приглашения студенческих стройотрядов до завершения возведения Крымского моста.