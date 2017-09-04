Бабье лето закончилось: в центр России придет циклон "Балканец"

ТАСС, 4 сентября. Понедельник стал последним днем бабьего лета, которое в Европейской части России длилось четыре дня. Уже вечером 4 сентября территорию начнет надвигаться циклон "Балканец", сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"С сегодняшнего вечера и дальше будут вторгаться более холодные воздушные массы, сформированные северо-восточной тягой ветров, причина - балканский циклон, мы его называем "Балканец". Он всегда имеет суровый нрав с обильными осадками, в ближайшие дни будет определять ненастный характер погоды и погружение в настоящую глубокую осень", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет сопровождаться в средней полосе России обильными дождями. 6 сентября ожидается большое количество осадков, северо-восточный ветер принесет более холодный воздух, температура будет понижаться.

"Наиболее сложные погодные условия ожидаются на севере Волгоградской области, в Ростовской области, Воронежской области. Там в зоне холодного фронта, особенно в четверг, будет очень плохая погода, выпадет очень большое количество осадков, штормовой ветер. Значимые подтопления, дожди будут иметь очень интенсивный характер за короткое время", - отметили в "Фобосе".

Контрасты из-за антициклона

По данным Пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центр), 3-4 сентября Пермский край оказался в зоне чрезвычайно больших температурных контрастов. Во второй половине дня 3 сентября начал усиливаться ветер, в ночь на 4 сентября север Пермского края находился в арктической воздушной массе, температура воздуха упала до плюс 5-6 градусов.

Ночью центральные районы края находились под влиянием малоподвижного теплого фронта, в таких условиях сформировалась целая система кучево-дождевых облаков с грозами. Грозы сопровождались ливневыми дождями, местами сильными. На метеостанции Бисер гроза наблюдалась при температуре воздуха плюс 5 градусов, при этом выпало 23 мм осадков, чего практически не бывает при такой температуре.

"По расчетам прогностических моделей, грозы ожидались в районах несколько южнее Перми. Однако в районе Перми и в южных районах Пермского края дожди могут продолжиться. Температура воздуха повышаться не будет, и составит всего плюс 6-11 градусов. Значительное количество осадков может выпасть по востоку Пермского края", - рассказали в ГИС- центре.

Как пояснили синоптики, 5 сентября влияние арктического антициклона распространится на всю территорию края. После очень холодной ночи с минимальной температурой плюс 3-8 градусов днем ожидается уменьшение облачности, и температура повысится до плюс 15 градусов. Влияние антициклона сохранится также 6-7 сентября. При этом ночи останутся холодными, с вероятностью слабых заморозков по северным районам и в пониженных местах, а дневная температура повысится до плюс 12-17 градусов.

Разрушение антициклона, предварительно, ожидается 8 сентября.

Пожароопасность в ПФО

В некоторых регионах страны сохраняется пожароопасность. В Оренбургской области в понедельник прогнозируются опасные метеорологические явления. По данным ГУ МЧС по региону, днем ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с и гроза. При этом максимальная температура воздуха составит до плюс 32 градусов.

"В большинстве районов Оренбургской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населенные пункты, жилые дома, линии электропередачи и связи", - уточнили в ведомстве.

В Саратовскую область пришло похолодание. Как отметили в региональном Гидрометцентре, в области местами небольшой и умеренный дождь. Ночью в отдельных районах ливни, грозы и также усиление ветра с порывами до 12-15 м/с.

"Температура ночью не поднимается выше плюс 16 градусов, а при прояснении столбик термометра опустится до плюс 8 градусов. Днем в большинстве районов области плюс 20-25 градусов, в Правобережье местами до плюс 16 градусов", - уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Снег в Сибири и шторм на Камчатке

"На Дальнем Востоке все достаточно ровно, циклоническая деятельность, пасмурно, дожди, вся природа перестраивается на осенний лад. Мощные ветры, достигающие штормового значения, ожидаются на Камчатке и на восточном побережье Чукотки", - рассказали в центре "Фобос".

Там добавили, что 6 сентября, когда начнется Восточный экономический форум (ВЭФ), во Владивостоке ожидается комфортная погода. "Погоду будет определять восточное крыло монгольского антициклона, погода будет комфортная и солнечная. В дневные часы столбики термометров будут повышаться до плюс 25-27 градусов", - сказал собеседник агентства.

На следующий день тоже ожидается хорошая погода, но ближе к вечеру начнет прорываться холодный фронт, пройдут ливневые дожди, будет похолодание. "Но это быстро пройдет, кратковременно ухудшится вечером в четверг на пятницу, а потом снова восстановится. Комфортная погода, согласующаяся с климатом сентября", - резюмировали в "Фобосе", отметив что "уже идет вторжение арктического воздуха, Таймыр, нижняя Лена - в этом регионе уже локальные, очаговые заряды снега".