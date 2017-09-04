В КБР восстановлен газопровод, поврежденный в результате схода селя

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Поврежденный мощным селевым потоком газопровод в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария, КБР) полностью восстановлен. Газ начал поступать в дома местных жителей и социальные учреждения, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Поврежденный магистральный газопровод в зоне ЧС Эльбрусского района Кабардино-Балкарии полностью восстановлен. Газ начал поступать в дома местных жителей и социальные учреждения. Таким образом, в настоящее время обеспечивается устойчивая подача электроэнергии, воды и газа", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 сентября в горах КБР сошел мощный селевой поток. В зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на нескольких участках, заблокированными остаются несколько 1 тыс. человек.