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В Нижнем Новгороде начался монтаж купольного кинотеатра для мультимедийного парка

В стране
4 сентября, 17:40 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, сентября. /ТАСС

Исторический парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде в этом году в День народного единства

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к монтажу купольного кинотеатра на территории Нижегородской ярмарки, где 4 ноября планируется открыть мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Строители приступили к монтажу одного из сложнейших выставочных сооружений ярмарки - купольного кинотеатра. Работы продолжаются не только в стенах ярмарочного дома, но и за его пределами: сейчас оцифрованы все материалы для выставки о нашей области, из них уже более половины "залито" в федеральный мультимедийный проект", - цитируют в пресс-службе заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас почти завершены фасадные работы. Внутри ярмарки начали делить пространство, зал должен будет выглядеть, как лабиринт. Таким образом, проходя по нему, посетители будут узнавать историю России от Рюриковичей до современности. Экспозиция будет состоять из 21 темы, среди которых "Подвиг народного единства", "Петровские преобразования на нижегородской земле", "Нижегородские промыслы", "Горьковская область в годы Великой Отечественной войны".

"Ни в одном городе, где реализуется проект "Россия - моя история", нет своего "уголка", где будет представлена история региона. У нас в Нижегородской области в отдельном крыле Главного ярмарочного дома посетители смогут увидеть как мультимедийные технологии, например, медиа-книги, тач-скрин столы и видеопроекторы, так и музейные экспонаты из нижегородских музеев", - приводят слова директора Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Вениамина Архангельского в пресс-службе.

Именно для "нижегородской части" выставки отобрали более 5000 материалов, уточнили в пресс-службе. К 1 октября, по словам Сватковского, в парке должно быть установлено все оборудование, а это 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение, звук. В подготовке исторических материалов будет использовано свыше 2000 архивных справок и 11 часов документальной хроники.

"Россия - моя история"

Исторический парк "Россия - моя история" - это мультимедийно-выставочный комплекс, который откроется в Нижнем Новгороде в этом году в День народного единства, 4 ноября. Он будет работать в Главном ярмарочном доме постоянно. Нижегородская ярмарка находится недалеко от строящегося к ЧМ-2018 стадиона, это главный выставочный и деловой комплекс Нижнего Новгорода, раньше ярмарка была крупнейшей в Российской империи.

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