Ленобласть запретит строительство в зоне мемориального комплекса "Прорыв блокады"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области в октябре 2017 года уточнят границы военно-мемориальной зоны "Прорыв блокады Ленинграда 1941-1944 гг.", объединяющей несколько памятников, в том числе "Невский пятачок". После уточнения границ, которое будет идти под личным контролем губернатора Александра Дрозденко, в этой зоне будут запрещены строительство и мелиорация, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В октябре будут завершены работы по уточнению границ территории объекта, установлению требований к режимам использования и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места", - сказали в пресс- службе. Там отметили, что лица, причинившие вред объекту культурного наследия, будут обязаны возместить стоимость восстановительных работ.

"Памятные места, связанные с историческими событиями, представляют ценность не только для Ленинградской области, но и для всей России. Вести земляные или иные работы в местах, где по архивным данным проходили жестокие бои за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, можно только после проведения историко-культурной экспертизы участков недр для обеспечения сохранности объектов культурного наследия", - цитирует пресс-служба Дрозденко.

Мемориал расположен в Кировском районе области, где с сентября 1941 года по январь 1944-го проходили ожесточенные бои за Ленинград. На том месте, где в январе 1943-го была прорвана блокада, действует музей-диорама "Прорыв блокады Ленинграда", это единственная диорама в России, выполненная ленинградскими художниками - ветеранами Великой Отечественной войны. Мемориальная зона включает также экспозицию боевой техники "Танки прорыва", памятные комплексы "Невский пятачок" и "Синявинские высоты", памятники Дороги жизни, немецкое кладбище и Успенская церковь в Сологубовке.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".