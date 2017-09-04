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Ленинградская и Вологодская области открыли в Петербурге совместную выставку к юбилеям

В стране
4 сентября, 19:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, сентября. /ТАСС

Выставка знакомит с ключевыми событиями в истории областей и рассказывает, как развивались эти территории с древних времен до наших дней

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ленинградская и Вологодская области, которые отмечают в этом году юбилейные даты - 90 и 80 лет со дня образования, открыли в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге общую выставку об истории и населении регионов.

"Нынешний год - юбилейный для обоих наших субъектов- соседей. Символичное объединение связанных с ними экспонатов на этой выставке отражает взаимосвязь, многообразие и единство нашей истории и традиций. Уверены, каждому посетителю она поможет глубже понять векторы развития и пути в будущее нашей страны, укрепит любовь к родным землям", - сказал на открытии выставки вице- губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

Выставка знакомит с ключевыми событиями в истории Ленинградской и Вологодской областей и рассказывает, как развивались эти территории с древних времен до наших дней. В экспозиции собраны архивные документы и фотографии. Партнерами выставки выступили ведущие архивы, библиотеки и учреждения культуры Вологодской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе Президентской библиотеки, среди экспонатов представлены копия письма Екатерины II вологодскому епископу Иринею об открытии губернского правления в Вологодском наместничестве, обращение Сергея Кирова к организациям Ленинградской области и другие исторические документы. Там же показаны материалы времен Великой Отечественной войны, которые рассказывают о деятельности вологодского партизанского отряда "За Родину!", о работе специальных поездов, эвакуировавших из блокадного Ленинграда и Ленинградской области в Вологодскую область тысячи людей.

Фотоальбомы знакомят с архитектурными памятниками - Кирилло-Белозерским монастырем, крепостью в Старой Ладоге. Здесь же показаны первые цветные снимки русского фотографа Сергея Прокудина-Горского, сделанные в начале ХХ века в районах, входящих сегодня в состав Ленинградской и Вологодской областей.

Экспозиция в Президентской библиотеке будет открыта до 4 декабря.

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