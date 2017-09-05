Строительство многопрофильного медцентра начато под Симферополем

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ПОС. АГРАРНОЕ /Крым/, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство республиканского многопрофильного медицинского центра начато во вторник под Симферополем в поселке Аграрное.
Он будет включать больницу на 734 койко-места и поликлинику с возможностью оказания хирургической и терапевтической помощи для детей и взрослых. В церемонии закладки памятного камня на месте строительства приняли участие глава республики Сергей Аксенов и спикер регионального парламента Владимир Константинов.
"Это будет одна из самых современных больниц в Российской Федерации по оснащению оборудованием, что позволит решать все вопросы на месте. Уже не будет необходимости транспортировать больных на материк, как сейчас. Уверен, что все сроки по строительству будут выполнены", - сообщил журналистам Аксенов.
Медицинский центр будет представлять из себя 12-этажное здание, в котором будет размещено 16 отделений, оснащенных современным оборудованием, в том числе аппаратами МРТ. В здании также будет отделение лучевой диагностики, 16 операционных, на территории будет оборудована вертолетная площадка для санавиации.
Окончание строительства ожидается в декабре 2019 года, общая стоимость строительства составит 9 млрд руб. Объект возводится в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма. Заказчиком выступает Служба капитального строительства республики, генподрядчиком - "СГМ - групп".
Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма РФ в 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются как жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты (объекты энергетики, федеральная трасса "Таврида", Крымский мост), так и социальные объекты: школы, больницы, медицинские центры.
В декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года", увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.