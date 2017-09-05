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Теплоход "Михаил Кутузов" прошел в Китай Севморпутем вместе Суэцкого канала

В стране
5 сентября, 11:09 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, сентября. /ТАСС

Проход через Арктику позволил сократить маршрут вдвое

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МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Теплоход Мурманского морского пароходства (ММП) "Михаил Кутузов" выполнил транзитный рейс из Архангельска в Китай по Северному морскому пути. Как сообщили во вторник в пресс-службе ММП, проход через Арктику позволил сократить маршрут вдвое против расстояния при следовании через Суэцкий канал.

"Теплоход с грузом пиломатериалов отечественного производства объемом 23 тыс. кубометров прошел 6,9 тыс. морских миль - это в два раза меньше, чем через Суэцкий канал", - сказали в пароходстве.

По ледовой трассе "Михаил Кутузов" шел без привлечения ледоколов даже на самых тяжелых участках пути. Успешному прохождению льдов способствовало наличие у теплохода усиленного ледового класса и грамотная оценка долгосрочных ледовых прогнозов, а также опыт специалистов пароходства.

Маршрут следования судно преодолевало чуть больше месяца, на пути встречало препятствия не только в виде льда. Ближе к побережью Восточной Азии экипажу благодаря решениям службы безопасности мореплавания пароходства удалось избежать штормовых районов.

В Чукотском море у острова Врангеля, а далее в районе острова Хоккайдо теплоход укрывался от мощных разрушительных циклонов, два из которых двигались из Китая, принявшего на себя основной удар стихии в августе нынешнего года. Дождавшись благоприятных погодных условий, судно продолжило следование по Японскому морю и согласно планам пришло в порт Тайцан в провинции Цзянсу. Здесь судно выгрузит порядка 17 тыс. тонн лесопродукции, остальную часть груза теплоход доставит в китайский порт Наньша.

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