Теплоход "Михаил Кутузов" прошел в Китай Севморпутем вместе Суэцкого канала

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 разаСибирь 5 сентября, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Теплоход Мурманского морского пароходства (ММП) "Михаил Кутузов" выполнил транзитный рейс из Архангельска в Китай по Северному морскому пути. Как сообщили во вторник в пресс-службе ММП, проход через Арктику позволил сократить маршрут вдвое против расстояния при следовании через Суэцкий канал.
"Теплоход с грузом пиломатериалов отечественного производства объемом 23 тыс. кубометров прошел 6,9 тыс. морских миль - это в два раза меньше, чем через Суэцкий канал", - сказали в пароходстве.
По ледовой трассе "Михаил Кутузов" шел без привлечения ледоколов даже на самых тяжелых участках пути. Успешному прохождению льдов способствовало наличие у теплохода усиленного ледового класса и грамотная оценка долгосрочных ледовых прогнозов, а также опыт специалистов пароходства.
Маршрут следования судно преодолевало чуть больше месяца, на пути встречало препятствия не только в виде льда. Ближе к побережью Восточной Азии экипажу благодаря решениям службы безопасности мореплавания пароходства удалось избежать штормовых районов.
В Чукотском море у острова Врангеля, а далее в районе острова Хоккайдо теплоход укрывался от мощных разрушительных циклонов, два из которых двигались из Китая, принявшего на себя основной удар стихии в августе нынешнего года. Дождавшись благоприятных погодных условий, судно продолжило следование по Японскому морю и согласно планам пришло в порт Тайцан в провинции Цзянсу. Здесь судно выгрузит порядка 17 тыс. тонн лесопродукции, остальную часть груза теплоход доставит в китайский порт Наньша.