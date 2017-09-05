Владельцы сгоревшей смоленской фабрики не будут восстанавливать производство

ТАСС, 5 сентября. Компания-владелец пострадавшей от пожара смоленской фабрики "Шарм", выпускавшей продукцию под торговой маркой "Твое", не будет восстанавливать производство. Областные власти ведут работу по трудоустройству более 400 сотрудников фабрики на другие смоленские швейные предприятия, сообщили во вторник ТАСС в администрации Смоленской области.

Пожар на фабрике "Шарм" произошел 10 августа, его площадь превысила 1,5 тыс. кв. м, часть здания обрушилась. При тушении в цехе было обнаружено тело 33-летней работницы. Накануне областная прокуратура сообщила, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб от пожара составил 240 млн рублей.

"Компания-владелец, несмотря на предложенное содействие региональных властей в льготном кредитовании и подборе новых помещений, решила не восстанавливать производство. Сейчас принимаются меры для трудоустройства более чем 400 работников", - сказали в администрации.

В администрации добавили, что компания "Твое" не отказалась от намерений наращивать выпуск одежды на своих предприятиях в Смоленской области. Ранее планировалось нарастить мощности на фабрике "Шарм", теперь - в филиалах компании в районах региона. Ожидается, что количество выпускаемой швейной продукции вырастет с 350 до 600 тонн в месяц.

Региональные швейные компании готовы взять на работу несколько десятков человек. Также компания "Твое" предложила перевести сотрудников сгоревшей фабрики в свои филиалы в районах Смоленской области, где уже трудятся около 1,5 тыс. человек, обеспечив ежедневную транспортировку на работу. Представитель администрации отметил, что это предложение пока не нашло отклика у большинства сотрудников сгоревшего производства.

По его данным, проводя сокращения, компания "Твое" обещала в полном объеме выплатить все причитающиеся сокращаемым сотрудникам денежные средства. Власти намерены вести переговоры со всеми компания региона, работающими в сфере производства одежды, чтобы трудоустроить всех работников.