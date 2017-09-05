Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владельцы сгоревшей смоленской фабрики не будут восстанавливать производство

В стране
5 сентября, 12:05 UTC+3 ТАСС

Компания "Твое" предложила перевести сотрудников сгоревшего предприятия в свои филиалы в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 сентября. Компания-владелец пострадавшей от пожара смоленской фабрики "Шарм", выпускавшей продукцию под торговой маркой "Твое", не будет восстанавливать производство. Областные власти ведут работу по трудоустройству более 400 сотрудников фабрики на другие смоленские швейные предприятия, сообщили во вторник ТАСС в администрации Смоленской области.

Пожар на фабрике "Шарм" произошел 10 августа, его площадь превысила 1,5 тыс. кв. м, часть здания обрушилась. При тушении в цехе было обнаружено тело 33-летней работницы. Накануне областная прокуратура сообщила, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб от пожара составил 240 млн рублей.

"Компания-владелец, несмотря на предложенное содействие региональных властей в льготном кредитовании и подборе новых помещений, решила не восстанавливать производство. Сейчас принимаются меры для трудоустройства более чем 400 работников", - сказали в администрации.

В администрации добавили, что компания "Твое" не отказалась от намерений наращивать выпуск одежды на своих предприятиях в Смоленской области. Ранее планировалось нарастить мощности на фабрике "Шарм", теперь - в филиалах компании в районах региона. Ожидается, что количество выпускаемой швейной продукции вырастет с 350 до 600 тонн в месяц.

Региональные швейные компании готовы взять на работу несколько десятков человек. Также компания "Твое" предложила перевести сотрудников сгоревшей фабрики в свои филиалы в районах Смоленской области, где уже трудятся около 1,5 тыс. человек, обеспечив ежедневную транспортировку на работу. Представитель администрации отметил, что это предложение пока не нашло отклика у большинства сотрудников сгоревшего производства.

По его данным, проводя сокращения, компания "Твое" обещала в полном объеме выплатить все причитающиеся сокращаемым сотрудникам денежные средства. Власти намерены вести переговоры со всеми компания региона, работающими в сфере производства одежды, чтобы трудоустроить всех работников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
ВМФ России "Калибрами" уничтожил в Сирии боевиков из РФ и СНГ
5
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
6
Улюкаев при задержании сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино от его друга
7
СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама