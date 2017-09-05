Бюллетени с использованием шрифта Брайля впервые появятся на выборах в Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Бюллетени со шрифтом Брайля для незрячих впервые будут использованы в Карачаево-Черкесии (КЧР) на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщила ТАСС во вторник председатель избирательной комиссии республики Лариса Абазалиева.
"Впервые у нас будут трафареты для избирателей с нарушением зрения, они по шрифту Брайля смогут считать всю информацию, которая есть в избирательном бюллетене, и сделать свой выбор. Многие люди с ограниченными возможностями сейчас очень активные, они не хотят голосовать дома, и мы обязаны предоставить им такую возможность", - сказала она.
Еще одним новшеством избирательной кампании в КЧР в этом году станут протоколы с QR-кодом, с которых считываемая информация сразу попадает в автоматическую систему ГАС "Выборы".
"Это новшество призвано сделать процедуру выборов максимально прозрачной. В протоколы невозможно внести изменения, исключается вероятность технических ошибок при составлении протокола, а также любой кандидат и наблюдатель оперативно сможет получить копии протоколов и сверить все данные", - сказала Абазалиева, отметив, что в России эта технология была впервые использована весной 2017 года.
В единый день голосования в Карачаево-Черкесии пройдет 51 избирательная кампания. В частности, в Черкесске, Карачаевске и Усть-Джегуте будут выбирать депутатов городских собраний, в Абазинском районе - депутатов совета муниципального района. Всего на предстоящих выборах будет замещен 481 депутатский мандат, количество кандидатов - 1189.