Власти Коми рассчитывают достроить дорогу "Сыктывкар - Нарьян-Мар" за счет ФЦП

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Минстрой Коми направил в адрес Росавтодора предложение включить в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России до 2020 года" проект строительства дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар", которую не могут достроить с конца 1990-х годов, сообщил во вторник глава министерства Константин Лазарев.

"В адрес Федерального дорожного агентства направлено предложение по включению в ФЦП "Развитие транспортной системы России" этого объекта. В качестве решения проблемы предлагаем передать строящуюся дорогу "Сыктывкар - Нарьян- Мар" в федеральную собственность, вынести на комиссию правительства РФ вопрос об оказании финансовой поддержки Коми в размере 2,5 млрд рублей на реализацию этого проекта, поддержать бюджетную заявку республики. Все это позволит завершить строительство и реконструкцию дороги", - сказал Лазарев на совещании в Сыктывкаре при участии председателя профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

Он отметил, что строительство дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" является самым значимым проектом дорожной отрасли региона, который реализуется с 1998 года. До 2015 года было построено 186 км, затраты составили 6 млрд рублей исключительно из бюджета Коми (со стороны Нарьян-Мара дорога строится частично на средства федерального бюджета).

Для скорейшего завершения стройки в июле 2015 года было заключено концессионное соглашение между Дорожным агентством Коми, ООО "Дорожная концессия" и Газпромбанком о строительстве 80 км дороги на участках "Малая Пера - Ираель" и "Ираель - Каджером" с последующей их эксплуатацией на бесплатной основе. Власти Коми рассчитывали к концу 2018 года обеспечить круглогодичное сообщение с городом Печора (на сегодня пять муниципалитетов Коми, в том числе Печора, не имеют круглогодичного автомобильного сообщения с центром региона). Помимо этого, необходимо дополнительно реконструировать участок "Кабанты Вис - Малая Пера" - 23 км.

Правила оказания помощи изменились

В январе 2016 года проект дороги вошел в федеральную программу поддержки инвестпроектов, Коми рассчитывала на помощь из федерального бюджета, однако затем правила предоставления средств изменились. Поддержка оказывается только на строительство дорог с последующей эксплуатацией на платной основе. "Готовим документы на рассмотрение нашего вопроса на комиссии правительства РФ по транспорту", - сказал Лазарев.

Как отметил глава Коми Сергей Гапликов, дорога "Сыктывкар - Нарьян-Мар" является стратегической для арктических регионов, она соединяет удаленные территории и проходит через основные промышленные центры. "Мы хотели бы продолжать строительство и ввести дорогу в эксплуатацию", - сказал Гапликов, попросив у главы профильного комитета Госдумы поддержки в решении вопроса.

Москвичев сообщил, что усилия региональных властей будут поддержаны. "Будем ставить на федеральном уровне и на правительственной комиссии у Дворковича, и в Министерстве транспорта, и в комитете Госдумы по транспорту вопрос об увеличении доли финансирования от акцизов, чтобы быстрее завершить дорогу в сторону Нарьян-Мара", - сказал Москвичев.