Яблони зацвели в сентябре на Урале из-за резкого перепада температур

Свищев: паралимпийцы РФ в квалификации Игр-2018 докажут силу отечественного спортаСпорт 6 сентября, 16:55
Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениямиКультура 6 сентября, 16:49
Концерты Робби Уильямса в России могут перенестиКультура 6 сентября, 16:47
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФПолитика 6 сентября, 16:46
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКРСпорт 6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее времяСпорт 6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в ИграхСпорт 6 сентября, 16:17
Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТРЭкономика и бизнес 6 сентября, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Резкие перепады температур в летний период привели к цветению яблонь в Екатеринбурге в сентябре. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин.
"В Екатеринбурге зацвели яблони, это связано с резкими перепадами температур от плюс 30 до плюс 10 градусов. Деревья не справились со стрессом, и начали свою силу тратить на производство цветков, что само по себе вредно в такое время, потому что растение тратит силу не на вызревание древесины, что необходимо для выживания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, яблони принадлежат сибирскому сорту, который является морозоустойчивым. "В последний раз яблони поздно цвели примерно два года назад, когда тоже были подобные перепады", - пояснил Карпухин.
Он также добавил, что перед предстоящими заморозками уральским садоводам необходимо уделить особое внимание теплолюбивым культурам. "Их надо укрывать на ночь, чтобы не потерять урожай", - уточнил собеседник агентства.
Ранее синоптики уральского гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение. По словам метеорологов, в предстоящие дни в регионе будет холодно, ожидаются заморозки до минус 2 градусов.