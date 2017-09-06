Более 500 судов прошли под аркой Крымского моста в Керченском проливе после ее установки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября./ТАСС/. Более 500 судов прошли под железнодорожной аркой Крымского моста в Керченском проливе с момента ее установки в конце августа этого года, сообщает в среду информационный центр "Крымский мост".

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"По данным служб управления движением судов Керченского пролива, на утро 6 сентября 2017 года с момента установки железнодорожной арки под ней прошли в общей сложности более 550 судов, следующих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что морская операция по установке железнодорожной арки прошла с 27 по 29 августа 2017 года в условиях ограниченного судоходства с временным "окном" на 72 часа. В связи с досрочным выполнением операции Керчь-Еникальский канал открыли на шесть часов ранее запланированного срока. Сухогруз "Святитель Алексей", следовавший из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под аркой после возобновления движения по каналу.

Крымский мост, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией, протяженностью 19 км, возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост"