Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородская область введет электронные проверочные листы для предпринимателей

В стране
6 сентября, 19:11 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 6, сентября. /ТАСС

Врио губернатора региона отметил, что нововведение направлено на соблюдение требований безопасности "без излишних административных барьеров для предпринимателей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Новгородская область введет в ближайшие полгода электронные проверочные листы для предпринимателей, по которым они смогут заранее подготовиться к проверкам. Об этом сообщил в среду на публичном обсуждении правоприменительной практики регионального МЧС врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

"Эти листы публикуются заранее, и предприниматель знает, с какими вопросами проверяющий завтра придет к нему, и понимает, о чем он должен позаботиться, на какие вещи обратить внимание, - отметил Никитин. - В ближайшие полгода проверочный лист будет уже в электронном виде".

По словам врио губернатора, "это открытая позиция, направленная на то, чтобы соблюдались требования безопасности, и это делалось для предпринимателей без излишних административных барьеров".

Он сказал, что в Новгородской области создана комиссия по проведению административной реформы, а для решения проблемы внеплановых проверок принято решение согласовывать их проведение лично с главой области. "Мы в Новгородской области будем стараться максимально сократить количество бессмысленных и неэффективных проверок", - сказал врио губернатора.

По данным регионального МЧС, в Новгородской области на первое полугодие 2017 года было проведено на 58,2% меньше плановых проверок бизнеса на соблюдение правил противопожарной безопасности - 230, 150 из которых были проведены на объектах высокого риска. За этот же срок прошло 498 внеплановых проверок, которые выявили 1168 нарушений, таких, как отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения, отсутствие звукового оповещения о пожаре, отсутствие проверки огнезащитной обработки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями
Темы дня
Новости партнеров
Реклама