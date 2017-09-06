Новгородская область введет электронные проверочные листы для предпринимателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Новгородская область введет в ближайшие полгода электронные проверочные листы для предпринимателей, по которым они смогут заранее подготовиться к проверкам. Об этом сообщил в среду на публичном обсуждении правоприменительной практики регионального МЧС врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

"Эти листы публикуются заранее, и предприниматель знает, с какими вопросами проверяющий завтра придет к нему, и понимает, о чем он должен позаботиться, на какие вещи обратить внимание, - отметил Никитин. - В ближайшие полгода проверочный лист будет уже в электронном виде".

По словам врио губернатора, "это открытая позиция, направленная на то, чтобы соблюдались требования безопасности, и это делалось для предпринимателей без излишних административных барьеров".

Он сказал, что в Новгородской области создана комиссия по проведению административной реформы, а для решения проблемы внеплановых проверок принято решение согласовывать их проведение лично с главой области. "Мы в Новгородской области будем стараться максимально сократить количество бессмысленных и неэффективных проверок", - сказал врио губернатора.

По данным регионального МЧС, в Новгородской области на первое полугодие 2017 года было проведено на 58,2% меньше плановых проверок бизнеса на соблюдение правил противопожарной безопасности - 230, 150 из которых были проведены на объектах высокого риска. За этот же срок прошло 498 внеплановых проверок, которые выявили 1168 нарушений, таких, как отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения, отсутствие звукового оповещения о пожаре, отсутствие проверки огнезащитной обработки.