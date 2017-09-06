Лед в Арктике помешал экспедиции на яхте раскрыть тайну "Двух капитанов"

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Экспедиция "Открытый океан: Архипелаги Арктики: По следам двух капитанов" из-за сложной ледовой обстановки не смогла найти следы прототипов романа Вениамина Каверина "Два капитана", но провела уникальные исследования в Арктике. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции Евгений Ферштер после возвращения яхты "Alter Ego" в Мурманск.

"Добраться до северной оконечности Земли Франца-Иосифа, где планировались поиски шхуны "Святая Анна", не удалось из-за льдов, но другие исторические и научные цели экспедиции достигнуты", - сказал руководитель экспедиции.

По следам покорителей Арктики

Участники экспедиции уже не первый раз отправляются открывать тайны покорения Арктики. Крупные походы состоялись в 2010-2011 годах. Тогда удалось обнаружить останки и личные вещи одного из членов экипажа шхуны "Святая Анна", героический поход которой в Арктику более 100 лет назад лег в основу легендарного романа Каверина "Два капитана". История шхуны была трагичной: домой смогли вернуться лишь два человека - штурман Альбанов и матрос Конрад.

Выйдя 8 августа из Мурманска, экипаж "Alter Ego" в составе девяти человек направился к Земле Франца-Иосифа. Главной целью было найти следы самой шхуны "Святая Анна". Однако северная часть архипелага, где, предположительно, могут находиться обломки шхуны, оказалась во льдах, что не позволило достичь этих районов.

Однако экспедиция побывала на мысе Флора, где Альбанов и Конрад нашли спасение после похода по арктическим льдам. Тогда спасшиеся поселились в домике, оставшемся от поселения английского исследователя Джексона, и после добрались до большой земли. 12 лет назад там был установлен крест в честь их спасения. В ходе нынешней экспедиции крест был укреплен, однако, как отметили участники экспедиции, исторический домик и другие строения в этом месте сильно разрушились за последние года.

Найденные в 2010 году останки моряка со "Святой Анны" сейчас находятся на экспертизе в Москве. Но шансов установить его личность очень мало. Как рассказал Ферштер, в следующем году их планируют захоронить на месте обнаружения, на Земле Франца-Иосифа.

Еще одной исторической задачей экспедиции было увековечить память о легендарном ледоколе "Красин". В 1928 году его экипаж установил на Земле Франца-Иосифа флаг СССР и устроил продуктовое депо во время поисков и спасения потерпевшей крушение экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле "Италия". "Мы установили здесь памятную табличку в честь ледокола", - сказал руководитель экспедиции. Табличку закрепили на большом камне на мысе Ниля.

Пластик и белые чайки

Провели участники экспедиции также биологические и экологические исследования. В частности, в ходе мониторинга млекопитающих и птиц неожиданно были обнаружены белые чайки, которые, по словам Евгения Ферштера, бывают там редко.

Также исследователи интересовались загрязнением Арктики. По итогам наблюдений, мусора в посещенных районах не так много, в основном это отходы с рыболовецких судов. Были взяты пробы почвы и воды на микропластик, который представляет серьезную угрозу экологии. Пробы будут отправлены на анализы, о результатах можно будет судить позже.

Экспедиция "Открытый океан: Архипелаги Арктики: По следам двух капитанов" проводится Ассоциацией "Морское наследие" при поддержке Музея Мирового океана и Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина. В следующем году ее планируют продолжить.