Единый билет объединит более 150 км трасс горнолыжных курортов Сочи

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СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Более 150 км горнолыжных трасс в Сочи будут доступны туристам после введения единого билета на подъемники. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Краснодарского края.
Единый ски-пасс (билет на канатную дорогу с правом спуска на лыжах - прим. ТАСС) для курортов Красной Поляны в горах под Сочи разрабатывается по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Систему фиксации посетителей планируется запустить уже в предстоящем зимнем сезоне.
"Всего туристам будет доступно свыше 150 км трасс на курортах Красной Поляны. Такое нововведение приблизит уровень сервиса в крае к международному формату, поможет привлечь дополнительное число туристов", - приводит пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
По мнению главы региона, нововведение поможет краснополянским горнолыжным комплексам "составить достойную конкуренцию зарубежным".
Ранее сообщалось, что новая программа готовится на базе платформы SKIDATA, уже введенной в эксплуатации в "Горки городе". Настройка системы продлится до ноября, затем специалисты SKIDATA планируют провести обучение сотрудников горных курортов по работе с системой. Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех курортов Красной Поляны.
Сезон катания в горах Сочи традиционно открывается в декабре и длится до начала мая. Зимой 2016-2017 горнолыжные курорты Кубани посетили более 1,2 млн туристов. По данным властей региона, только в период новогодних праздников заполняемость отелей горного кластера Сочи составила 98%, в праздничные дни три комплекса - "Роза Хутор", "Горки Город" и "Газпром" - приняли более 350 тыс. человек.