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Крупный свинокомплекс за 872,3 млн рублей открылся в Марий Эл

В стране
7 сентября, 12:19 UTC+3 ТАСС

Объем инвестиций по проекту составил 872,3 млн рублей

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ТАСС, 7 сентября. ЗАО "Племзавод "Шойбулакский" открыл свинокомплекс в Медведевском районе Марий Эл, вложив 872,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Сегодня мы стали свидетелями пуска в эксплуатацию нового комплекса, он совсем быстро строился, весной прошлого года было начало работ, комплекс выполнен по самым современным условиям и требованиям. <...> Я так понимаю, что 4/5 [от объема инвестиций] - собственные средства компании. Здесь есть своя кормовая база, вся инфраструктура, мы говорим о том, что комплекс обеспечен водой, имеет резервное энергопитания и условия с точки зрения гигиены и отведения отходов. Мы понимаем, что производительность здесь будет выше той, которая существует в РФ и выше скажем аналогичных датских показателей, поскольку здесь есть применение технологий датских", - сказал на открытии врио главы Марий Эл Александр Евстифеев.

Свинокомплекс рассчитан на 1250 свиноматок с полным циклом. Проектная производственная мощность объекта - 45 тыс. голов откорма в год, 5 тыс. тонн мяса свиней в живом весе. Объем инвестиций по проекту - 872,3 млн рублей, в том числе заемные средства - 200 млн рублей.

Племзавод "Шойбулакский" создан в 1970 году путем объединения трех колхозов. По итогам 2016 года племзавод в рейтинге сельскохозяйственных предприятий республики занимает 4 место по объему выручки.

За январь-июль 2017 года выручка от реализации продукции составила 904 млн рублей. Численность работников предприятия - 475 человек.

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Персоны
Евстифеев, Александр Александрович
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