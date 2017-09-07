Крым в достаточной мере обеспечен водой на осенне-зимний период

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Крым не будет испытывать недостатка в водоснабжении в осенне-зимний период, сообщил в четверг журналистам председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона Игорь Вайль.

"Крым обеспечен водой на осень и на зимний отопительный сезон без всяких ограничений. Запасов воды в водохранилищах достаточно", - сказал он.

Вайль уточнил, что 23 крымских водохранилища заполнены на 72%. "В водохранилищах сейчас 142 млн кубометров воды, что на 10 млн кубометров больше, чем на начало сентября прошлого года. Это нормальное заполнение с учетом многолетних наблюдений", - пояснил он, добавив, что в летний курортный сезон жители и гости полуострова также не испытывали проблем с водоснабжением.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.