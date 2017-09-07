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Байк-фестиваль в честь 25-летия Карачаево-Черкесии соберет более 400 мотоциклистов

В стране
7 сентября, 13:16 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 7, сентября. /ТАСС

Мотоциклисты примут участие в закладке камня под аллею в честь героев Великой Отечественной войны

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ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль байкеров "Домбайк", приуроченный к 25-летию Карачаево-Черкесии (КЧР), пройдет на курорте Домбай с 8 по 10 сентября. Ожидается участие более 400 мотолюбителей, сообщил в четверг ТАСС один из организаторов мероприятия, президент мотоклуба Soultwins Филипп Мироненко (Фил).

"Заявки на фестиваль подали более 300 мотолюбителей из регионов юга России, из Омска и других городов страны, но, как показывает практика, много людей приезжает без предварительной регистрации. В 2016 году фестиваль посетили более 450 байкеров, думаем, в этом году участников будет не меньше, так как ежегодно отмечается их рост", - сказал Мироненко, отметив, что в этом году фестиваль приурочен 25-летию КЧР.

По его словам, одно из главных мероприятий "Домбайка", который проводится в этом году в седьмой раз, - традиционный мотопробег, посвященный памяти защитников перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Он пройдет в первый день фестиваля. На границе КЧР и Ставропольского края встретятся две группы, а завершится мотопробег в Домбае.

"По пути следования у музея-памятника "Защитникам перевалов Кавказа" в годы Великой Отечественной войны пройдет митинг общественности с участием ветеранов войны, представителей органов власти, духовенства и молодежи. В субботу, 9 сентября примем участие еще в одной патриотической акции - закладке камня под аллею в честь героев войны на территории Тебердинского заповедника, где в октябре будут высажены именные сосны", - добавил собеседник агентства.

В программе фестиваля, призванного отдать дань памяти советским войнам, отстоявшим интересы страны, популяризировать мотоспорт и здоровый образ жизни, - познавательные экскурсии по достопримечательностям КЧР, конкурсы, викторины и тест-драйв мотоциклов. Запланирована также насыщенная культурная программа, выступление национальных коллективов Карачаево-Черкесии и рок-групп из Краснодарского края.

Фестиваль байкеров пройдет на базе туркомплекса "Старый Домбай" в одноименном горнолыжном курорте КЧР.

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