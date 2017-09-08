В службе и обороне: 460 лет назад Кабардино-Балкария вошла в состав России

Кабардино-Балкарская Республика отмечает 460-летие со дня добровольного вхождения в состав России. Датой присоединения считается 1 сентября, но власти региона перенесли празднование на 8 сентября из уважения к памяти погибших во время трагических событий 1–3 сентября в Беслане.

Первое посольство кабардинцев в Москву состоялось в июле 1557 года, следует из справки, предоставленной ТАСС директором Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН Касболатом Дзамиховым. В XVI веке кабардинцы и балкарцы, скотоводы и земледельцы, стали страдать от опустошительных набегов степных народов.

"Глава [Кабарды] Канклыч Кануков от имени старшего кабардинского князя Темрюка Идарова просил помощи против Крымского ханства и шамхала — крупнейшего феодального владетеля Дагестана. <…> С середины XVI века из всех национальных окраин, которые взаимодействовали с Москвой, статус Кабарды был особый. Она находилась "в службе и обороне", что означало покровительственный характер союза 1557 года. Хотя по форме договор и был наделен атрибутами вассалитета, установившиеся отношения были защитно-покровительственными, базирующимися на признании взаимных прав и обязанностей", — сказано в документе.

Развернуть Памятник воинам 115-й кавалерийской дивизии, защищавшей в 1942 году подступы к Сталинграду © Дик Рудольф и Семен Майстерман/ТАСС Памятник воинам 115-й кавалерийской дивизии, защищавшей в 1942 году подступы к Сталинграду © Дик Рудольф и Семен Майстерман/ТАСС

Москва должна была охранять Кабарду, а позднее и Балкарию, в ответ эти народы обязались служить России. Союз не нарушался ни в Смутное время, ни в дни реформ Петра I, ни при потрясениях Октябрьской революции. 1 сентября 1921 года Кабарда впервые была провозглашена полноправным субъектом России. Объединение Кабарды и Балкарии произошло 16 января 1922 года. Тогда Балкарский округ был выделен из Горской АССР и объединен с Кабардинской автономной областью.

На фронтах Великой Отечественной войны кабардинцы и балкарцы потеряли более 40 тыс. своих родных и близких.

Положительная динамика в экономике

В послевоенные годы в республике были построены крупные промышленные предприятия машиностроения, приборостроения. В постсоветское время Кабардино-Балкария стала дотационной. Если в 1990 году в промышленности было занято 96,3 тыс. человек, то в 1996-м — 56,3 тыс. Объем промышленного производства к 1997 году упал до 24,1% от уровня 1990 года. Сейчас, отмечают экономисты, КБР становится все более самодостаточным регионом. В 2016 году уровень дотационности республиканского бюджета составил 44,1%, в то время как в 2013 году он был равен 54,5%.

Развернуть Сбор урожая клубники в Кабардино-Балкарии © Денис Абрамов/ТАСС Сбор урожая клубники в Кабардино-Балкарии © Денис Абрамов/ТАСС

"Уменьшается дефицит бюджета, увеличивается выпуск различных видов продукции, идет рост оказываемых услуг, и все это говорит о том, что увеличивается валовый региональный продукт. Но консолидированный бюджет, который формируется за счет районных бюджетов, оставляет желать лучшего. Районные бюджеты на сегодняшний день все дотационные, не говоря о большинстве сельских и городских поселений", — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики и финансов Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Салих Байзуллаев.

По его оценке, положительная динамика в экономике республики наблюдается в течение последних двух десятилетий.

"За 20 лет произошли существенные сдвиги, экономика поднялась. <…> Несмотря на то, что мы агропромышленная республика, с советского периода развивается рекреационная отрасль (курорт "Эльбрус" по итогам горнолыжного сезона 2016–2017 года посетили 420 тыс. туристов, что на 40% больше, чем в 2015-м — прим. ТАСС). Ранее на нашей территории работал Тырныаузский вольфрамово-молибденовый комбинат, сегодня идут разговоры о его возрождении", — сказал эксперт.

Развернуть Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" © Денис Абрамов/ТАСС Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" © Денис Абрамов/ТАСС

За последние три года в регионе реализовано около 50 проектов в сфере жилищного строительства, энергетики, газо- и водоснабжения, транспортного обслуживания населения, говорится в послании главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова к парламенту. Построено 58 новых, оснащенных современным оборудованием объектов здравоохранения, 25 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных залов, 12 общеобразовательных и дошкольных организаций. В прошлом году в эксплуатацию введены 34 крупных объекта, среди которых Зарагижская гидроэлектростанция, современный перинатальный центр в городе Нальчике и школа на 320 мест в селении Верхняя Жемтала.

Для детей и матерей

По данным главы Кабардино-Балкарии, в 2016 году на выплаты семьям с детьми из бюджетов всех уровней было направлено свыше 1,2 млрд руб., а многодетных семей в регионе стало на тысячу больше.

"Особое внимание уделяется охране материнства и детства. Снижается показатель младенческой смертности — в 2016 году он составил 6,6%, что ниже, чем в среднем по СКФО", — сообщал глава региона.

Средняя продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии возросла с 73,3 года в 2013-м до 75,3 в 2016-м. У республики есть свои рекордсмены среди долгожителей — в селении Заюково Баксанского района живет Нану Шаова, отметившая в этом году 127-летие.

Развернуть Нану Шаова с семьей © Зубайр Байраков/ТАСС Нану Шаова с семьей © Зубайр Байраков/ТАСС

В регионе с растущей рождаемостью — острая необходимость строительства новых школ. До 2025 года планируется создать 10 тыс. учебных мест, из них 3,2 тыс. — в сельской местности. В прошлом году в республике удалось создать места для 500 школьников.

Cопредседатель регионального штаба ОНФ в КБР, директор школы №3 города Тырныауз Любовь Хутуева считает создание максимально комфортных условий в системе образования одним из приоритетов государства. В том числе она назвала и обеспечение безопасности. "Школы республики оснащены системами видеонаблюдения, сигнализации, так называемыми тревожными кнопками. Эти меры, к сожалению, не теряют своей актуальности на Северном Кавказе", — отметила она.

По словам Хутуевой, в республике больше нет дефицита мест для детей в возрасте от трех до семи лет в детских садах. "На сегодняшний день в 66 образовательных организациях КБР созданы условия безбарьерной среды для инвалидов различных групп, в школах республики постепенно внедряется инклюзивное образование", — добавила она.

Для развития творческого, интеллектуального, спортивного потенциала детей в Кабардино-Балкарии действует крупнейшее в СКФО учреждение дополнительного образования "Детская академия творчества "Солнечный город", на базе которого в 2016 году начал работу детский технопарк "Кванториум".

Имена республики

Первую олимпийскую золотую медаль принес России прошлым летом в Рио-де-Жанейро в условиях беспрецедентного давления дзюдоист из Кабардино-Балкарии Беслан Мудранов. По оценкам министра спорта республики, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Асланбека Хуштова, победа Беслана дала молодежи дополнительный стимул в стремлении к спорту.

"Только за последние четыре года... звания "мастер спорта международного класса" удостоены 15 наших спортсменов. В состав юношеских, юниорских и взрослых спортивных сборных команд России за этот же период вошли около 500 представителей КБР. Нашей особой гордостью сегодня являются олимпийские чемпионы и призеры, однако им не уступают и другие ребята", — отметил министр.

Развернуть Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов на Играх в Рио-де-Жанейро © REUTERS/Kai Pfaffenbach Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов на Играх в Рио-де-Жанейро © REUTERS/Kai Pfaffenbach

По его словам, за последний год вынужденная выступать под нейтральным флагом легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) не проиграла ни одного старта. Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике провела уникальный победный сезон, одержав 18 побед подряд.

Кабардино-Балкария гордится выдающимися представителями национальной культуры и искусства — в их числе поэты, прозаики Алим Кешоков, Кайсын Кулиев и Танзиля Зумакулова, дирижер Юрий Темирканов, художники Герман Паштов и Хамид Савкуев.

"Государственный академический ансамбль танца "Кабардинка" широко известен не только на Кавказе, но и далеко за пределами России. Его искрометным и зажигательным танцам рукоплескала... публика Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. Один из лучших творческих коллективов республики — Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца "Балкария" — создан в 1988 году. В основе танцев, исполняемых этим ансамблем, лежит богатый фольклорный материал, который стал прекрасным сценическим воплощением традиционных обрядов балкарцев", — рассказал ТАСС министр культуры КБР Мухадин Кумахов.

Год 460-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства совпал с 80-летием образования Кабардинского, Балкарского, Русского госдрамтеатров в республике. В конце Великой Отечественной войны, осенью тяжелого 1944 года, в КБР был создан Симфонический оркестр Госфилармонии.

В фондах 20 музеев республики хранятся тысячи экспонатов, рассказывающих об истории, культуре, обычаях и традициях народов, населяющих Кабардино-Балкарию.

"Среди экспонатов Национального музея КБР наибольший интерес представляет этнографическая коллекция. Это — арджены (плетеные изделия из камыша), кийизы (войлочные ковры), комплекты мужской и женской национальной одежды, предметы бытовой утвари ХIХ — середины XX веков. Достаточно широко в фонде представлен раздел "Драгоценные металлы и оружие", состоящий из коллекции кавказского оружия: кольчуг, щитов, сабель, шашек, кинжалов, шлемов, орденов, женских нагрудных украшений и поясов. Богатая традициями художественная культура сохранилась и в изделиях мастеров декоративно-прикладного искусства", — рассказал Кумахов.

Асият Гериева