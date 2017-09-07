Десантный корабль "Азов" прибыл на празднование юбилея одноименного города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Азов" завершил переход из Крыма и прибыл с деловым заходом в Ростовскую область. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель пресс-службы Южного военного округа.

"Боевой корабль прибыл в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города 9 сентября. В период стоянки корабль будет открыт для посещения жителями и гостями города-юбиляра", - сказал представитель пресс-службы.

На конечном этапе перехода "Азов" следовал по руслу реки Дон, навигация на которой осложнена малыми глубинами фарватера, а накануне первым из боевых кораблей ВМФ РФ прошел под недавно установленной аркой Крымского моста.

К своим шефам он направился из района военно-морских учений, где экипаж выполнял задачи по высадке на берег десанта и боевой техники на морском десантном полигоне Опук в Крыму.

Ранее большой десантный корабль "Азов" уже посещал город шефов в 2008 и 2011 годах.