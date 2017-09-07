Подводная лодка Северного флота "Владикавказ" вернулась базу после дальнего похода

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 "Владикавказ" прибыла на главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота - город Полярный - после успешного дальнего похода. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Более трех месяцев подводники находились вдали от пункта постоянного базирования. Экипаж успешно выполнил задачи дальнего похода, принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте и отработал поставленные задачи боевой подготовки на Балтике и в Баренцевом море", - сказали на флоте.

От лица командования Северного флота контр-адмирал Анатолий Минаков поздравил военных моряков с возвращением в родную базу и пожелал дальнейших успехов в службе и боевой подготовке. После кратковременного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановой боевой подготовке в базе.

Подводная лодка "Владикавказ" была построена на нижегородском судостроительном заводе "Красное Сормово". Наименование было присвоено субмарине после подписания договора о шефском взаимодействии с администрацией Северной Осетии в 1997 году.

В 2015 году она прошла плановый ремонт и модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, комплекс ходовых испытаний на Белом море и вернулась в строй соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В 2016 и в 2017 годах "Владикавказ" неоднократно выполнял задачи походов и мероприятий боевой подготовки в морской зоне.

Дизель-электрические подводные лодки данного проекта являются одними из наименее шумных подводных кораблей. Оснащены современным ракетным и торпедным вооружением, отличаются высокой скрытностью.