Стратегический резерв: бум национального кино наблюдается в российских регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Расцвет национального кинематографа наблюдается в Якутии, Бурятии, Татарстане и Башкортостане. Такое мнение выразили участники круглого стола "Российское кино. Стратегический резерв", который прошел в четверг на втором Уральском открытом фестивале российского кино в Екатеринбурге.

По мнению экспертов, кино молодых режиссеров из этих регионов является "важным стратегическим резервом всего российского кинематографа" и развивается благодаря своей независимости.

"Нашим стратегическим резервом, который еще недостаточно осмыслен, сегодня является бум регионального, национального кино. Наше кино прирастает фильмами Якутии, Бурятии, Татарстана, Башкортостана, эти четыре республики имеют реальную кинопродукцию", - сказала модератор круглого стола Елена Стишова - кинокритик, заслуженный деятель искусств России, академик Российской киноакадемии "Ника", член ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы).

Якутское киночудо

Наиболее ярко, по мнению экспертов, себя проявляет якутский кинематограф. "В этом году, например, на кинофестивале в Берлине была целая программа якутского кино, там были документальные и игровые фильмы", - отметила Стишова.

Картины из Якутии все чаще побеждают на крупных кинофестивалях: фильм "Мой убийца" Костаса Марсана выдвинут на получение "Золотого глобуса" в номинации "Лучший иностранный фильм" и получил широкий российский прокат, лента "Его дочь" Татьяны Эверстовой удостоена Гран-при кинофестиваля "Окно в Европу" (Выборг), дебют Дмитрия Давыдова "Костер на ветру" взял три награды на фестивале "Движение" (Омск).

Любительские опыты, начавшиеся в 1990-е годы, превратились в самостоятельную индустрию со своим этническим акцентом. Например, ежегодно на экраны местных кинотеатров выходит более 10 полнометражных фильмов, снятых на якутском языке.

"У такого кино есть свой зритель. И, например, картина режиссера Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью", которая вошла в конкурсную программу уральского кинофестиваля этого года, с большим успехом прошла у себя в Башкортостане, стала буквально хитом", - пояснила Стишова.

Причины успеха

Причиной успеха национального кинематографа специалисты называют его независимость и "невмешательство госорганов".

"Я подробно занималась якутским кино и косвенно башкирским, причины этого вертикального развития - увлечение этникой, понимание важности самоидентификации, чего не хватает нашему европеизированному кино, люди стараются чувствовать себя якутами, говорить на своем языке. Еще очень важная вещь - это невмешательство или очень мягкое минимальное вмешательство госорганов. От Москвы они далеко, Москве они как-то неинтересны, а местное министерство культуры не очень им помогает, но и не очень им мешает. Оказывается, это большой допинг для кинематографа", - добавила кинокритик, член жюри уральского кинофестиваля Лариса Малюкова.

По мнению участников круглого стола, помешать развитию независимого национального кино может "излишний контроль со стороны государства".

Уход в онлайн

На круглом столе также обсуждалась проблема проката авторского регионального кино. Директор екатеринбургского кинотеатра "Салют" Сергей Федяков считает, что такой кинопродукт в будущем сможет найти своего зрителя с помощью онлайн-видеосервисов.

"По мнению американских режиссеров Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, в будущем все кинотеатры будут показывать только развлекательное, блокбастерное кино, будет выходить до четырех таких высокобюджетных блокбастеров в год. Кризис произойдет во всех сферах, в том числе в сфере похода в кино, но это откроет совсем другие возможности для другой ниши - интернета, - которая даст возможность посмотреть другое кино. И это мне кажется перспективным, интересным именно для регионального кинематографа", - пояснил Федяков.

Уралкинофест - 2017

Уральский открытый фестиваль российского кино проходит в Свердловской области 2-8 сентября во второй раз. За главный приз киносмотра в этом году борются 11 отечественных картин, пройдет более 250 показов на 20 площадках региона. Жюри киносмотра возглавляет режиссер и сценарист Андрей Прошкин.

Кроме конкурсной программы на фестивале зрители увидят ретроспективы Андрея Кончаловского, Андрея Прошкина, Эльдара Рязанова, российское короткометражное и китайское кино, программу VR-фильмов "Русские сезоны. Виртуальная реальность".