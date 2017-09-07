В Пятигорске восстановили поврежденный вандалами памятник Кисе Воробьянинову

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Бронзовую скульптуру Кисы Воробьянинова, у которой в августе вандалы оторвали 50-килограмовую шляпу, восстановили в Пятигорске. Скульптор Равиль Юсупов изготовил для памятника "отцу русской демократии" новый головной убор, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

"Новая шляпа установлена на место, усилены антивандальные меры. У данного элемента композиции теперь появилась более прочная фиксация. Также установлено видеонаблюдение", - приводит пресс-служба слова главного архитектора города Никиты Шолтышева.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту повреждения скульптуры Воробьянинова в парке Цветник в Пятигорске было возбуждено по статье УК РФ "Вандализм", которая предусматривает до года исправительных работ либо три месяца ареста. Злоумышленников ищут сотрудники правоохранительных органов, а администрация города просит граждан не оставаться равнодушными к подобным действиям и сообщить любую информацию о вандалах.

Бронзовые скульптуры персонажей произведения Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" вошли в число достопримечательностей Пятигорска. Скульптура Воробьянинова была установлена в Цветнике, Остапа Бендера - на Провале.

Вандалы не первый раз повреждают бронзового Воробьянинова. В 2008 году скульптуру свалили, после чего городские службы установили ее на прежнее место, укрепили, а внутреннюю полость залили бетоном.