Аквапарк за 2 млрд рублей откроют в Краснодаре в 2019 году

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Аквапарк стоимостью 2 млрд рублей, который сможет работать круглый год, планируют запустить в Краснодаре в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Необходимость реализации проекта обуславливается малым количеством центров подобного типа и их значительной удаленностью. Несмотря на то, что большинство аквапарков России сконцентрированы в ЮФО, всего три из них способны предоставлять услуги круглый год. Ввести объект [в Краснодаре] в эксплуатацию планируется в 2019 году. Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей", - рассказали в мэрии.

Предполагается, что круглогодичный крытый аквапарк общей площадью 27 тыс. кв м возведут на окраине Краснодара, рядом с Кубанским водохранилищем. Площадь участка около 7 га.

В настоящее время ведется доработка проекта: разработка концептуального дизайна и проектировка внутренней части объекта. Все инженерные сети находятся в непосредственной близости от участка. По предварительным расчетам, срок окупаемости составит 5 лет.

По данным пресс-службы, предварительное соглашение о строительстве аквапарка между администрацией муниципального образования город Краснодар, министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и инвестором ООО "Строймаркетинг" было подписано в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.