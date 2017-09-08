ОНФ предлагает разработать на Кубани программу борьбы с вредителями растений

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае предложил властям региона разработать целевую программу борьбы с вредителями, уничтожающими сады и редкие виды растений в ряде кубанских городов. Об этом сообщила в пятницу ТАСС член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко.

На территории Северного Кавказа, в том числе в Сочинском национальном парке, из-за ввоза перед Олимпиадой растений, зараженных самшитовой огневкой, погибли реликтовые тисо-самшитовые рощи. В Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи в этом году также зафиксировано массовое заражение зеленых насаждений другим карантинным вредителем - американской белой бабочкой.

"Речь идет об отсутствии единой системы борьбы с вредителем, эффективной методической и организационной поддержки этой работы. Необходима скорейшая разработка целевой региональной программы и обеспечение межведомственного взаимодействия. Поскольку насекомое административных границ не признает, то разобщенность действий создает для него благоприятные условия распространения", - отметила Костенко.

По словам депутата Госдумы, общественники уже запросили у местных властей информацию о результатах обследования карантинных фитосанитарных зон и мероприятиях по локализации и ликвидации очагов вредителя. В октябре на заседание регионального штаба пригласят руководителей районов, страдающих от нашествия бабочки, соседних муниципалитетов, а также экологов, владельцев сельскохозяйственных и туристических предприятий.

"Определенную роль должны сыграть и граждане, просто нужно разъяснить им, чем они конкретно могут помочь", - считает представитель ОНФ.

Заокеанский вредитель

Естественных врагов у гусениц американской белой бабочки почти нет, для борьбы с ними применяются химические и биологические средства защиты растений. Ветки, опутанные паутиной, под которой развиваются гусеницы американской бабочки, с середины лета можно встретить практически по всему курорту Сочи.

"Площадь заражения американской белой бабочкой в Сочи составляет около 110 га ( из более чем 2,5 тыс. га общей площади зеленых насаждений - прим. ТАСС). В основном это деревья, растущие на придомовых территориях и в частном секторе", - сообщил государственный инспектор Сочинского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгеи Юсуф Сизо.

В Россельхознадзоре считают, что спасти зеленые насаждения поможет только своевременная химическая обработка. Одними штрафами, которые для физических лиц не превышают 500 рублей, а для юридических - 10 тыс. рублей, проблему не решить.

"К нам уже поступило обращение природоохранной прокуратуры с указанием конкретных адресов многоквартирных домов, управляющие компании которых допустили заражение деревьев американской бабочкой. Мы сейчас выдаем им предписания в течение трех дней заключить договора на обработку", - рассказал Сизо.

Экологи со своей стороны готовы помочь жителям Сочи в борьбе с бабочкой. "Совместно со специалистами по защите растений мы начали проводить лекции для садоводов, рассказывать им не только о белой бабочке, но и других опасных вредителях, о том, куда обращаться, какие меры предпринимать, если они уже появились на растениях", - рассказал ТАСС председатель комиссии по зеленым насаждениям Общественного экологического совета города Александр Зюзин.

По словам специалистов, если успеть обработать растения химическими или биологическими препаратами до середины сентября, "можно уменьшить зимующую фазу популяции заокеанской бабочки". "В субтропических условиях гусеницы американской белой бабочки могут легко перезимовать под корой деревьев или даже в земле. Рост популяции, который в настоящее время отмечается в Сочи, продлится не менее трех лет, поэтому надо быть готовым к вылету бабочки уже следующей весной", - отметил представитель Общественного экологического совет Сочи Зюзин.