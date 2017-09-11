Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"

Ежегодный фестиваль реконструкции "Один день из жизни средневекового города", который, по утверждению археолога, старшего научного сотрудника областного музея краеведения Дмитрия Кубанкина, набирает популярность, положил начало необычному проекту. К этой мысли ученые пришли благодаря растущей популярности шоу. "В прошлом году мероприятия посетили порядка 47 тыс. человек из 14 городов РФ: Тулы, Ставрополя, Москвы, Самары, Пензы, Рязани, Оренбурга, Великого Новгорода и др. Были гости из Израиля и Франции, делегации из Китая, Белоруссии, Казахстана", — сказал Кубанкин. В этом году гостей фестиваля было 50 тыс. человек.

Справка Золотоордынский город Укек располагался на берегу Волги на территории нынешнего Саратова. Сейчас район, где находился город Укек, называется поселком Увек, а место, где ведутся археологические раскопки, — Увекским городищем

На фестивале были продемонстрированы древние обычаи средневековых жителей: сражения на мечах, изготовление кованых изделий и глиняной посуды, также можно было и самим научиться древним ремеслам. А еще гостей праздника обучали верховой езде, угощали приготовленными на костре блюдами и ознакомили с мастер-классом по археологическому поиску.

О том, чем уникален фестиваль и о новых находках археологов в Поволжье, — в материале ТАСС.

Средневековая модель современной России

Укек — город Золотой Орды — появился на волжских берегах в XIII веке. Население Укека, около 12 тыс. человек, тогда было крайне не однородно — здесь жили мусульмане, христиане, язычники.

"Мы обнаружили языческие захоронения, вероятно, погребения монгольской элиты на рубеже XIII–XIV веков. Самое раннее захоронение с могильной плитой, на которой написано "Яхве сын Мухаммеда", найденное на территории Увекского городища, датируется 1290-ми годами. Кроме того, мы обнаружили два глиняных амулета, один — с надписью "Величие Аллаха", другой — "Сила Аллаха". Также здесь найдены тысячи мусульманских захоронений, ориентированных на Мекку, — это уже XIV век", — говорит Кубанкин.

Христиан, говорит археолог, здесь тоже проживало немало.

"Любопытно, что помимо православных христиан здесь жили католики-миссионеры, армяне-монофизиты и несториане. Последние — представители одного из самых ранних христианских направлений, которое пришло с территории Дальнего Востока. И все они жили в мире, что означает, как мы понимаем, уважительное отношение к различным этносам в тогдашнем социуме. Важно было не вероисповедание человека, а его принадлежность к государству, к городу. Таким образом, можно сказать, что это была своеобразная модель современной России, где под одной "крышей" уживалось множество наций", — считает Кубанкин.

Крымские лекарства, турецкое вино и китайская шпилька

На фестивале зрители смогли увидеть эпизоды жизни средневекового города. А жизнь эта, как показывают раскопки, была довольно богатой. Уже в XIII веке Укек был, как бы сейчас сказали, территорией опережающего развития. Тут добывали и производили железо и изделия из него: ножи, замки, оружие, ювелиры чеканили монеты и украшения, работали кожевенники и косторезы, гончары и строители, каменотесы, ладейшики, лоцманы. А еще на древнем городище найдены алхимические шары и следы, связанные с химическими реакциями серы, ртути и железа. Была в Укеке и административная верхушка — писцы, чиновники, таможенники и полицейские. Большинство горожан жили в достатке, уникальном не только для средневекового, но и, наверное, для современного городского жителя.

"Питались жители, даже на сегодняшний взгляд, почти одними деликатесами. Например, им почти не приходилось заниматься охотой. Большинство костей, обнаруженных на Увекском городище, принадлежат домашним животным и птице, очень велика доля рыбы: 80% всех костей — осетровые. Самая крупная белуга достигала веса 1200 кг и за раз могла отметать до 200 кг черной икры — это к масштабам рыбной ловли. А еще мы нашли позвонок сома, и, когда стали определять возраст рыбы, оказалось, что этому сому на момент его вылова было около 30 лет, длина тела рыбины составляла 2 м 30 см, и это средний сом того времени", — рассказывает Кубанкин.

Кроме того, в Укеке впервые в России были задокументированы находки риса, барбариса, инжира, нута, кориандра. Также горожане ели виноград, грецкие орехи, фундук, малину.

Вино жители Укека предпочитали закупать в Турции, оливковое масло — на Крите, а лекарства им доставляли из Крыма.

"В большом количестве мы обнаружили амфоры с территории современной северо-восточной Турции, в которых перевозили вино. Средняя емкость амфор — 40 л. Также вино сюда везли из Предкавказья, с Крита и греческих островов поступало, вероятно, оливковое масло", — рассказывает Кубанкин.

Из Крыма в Укек везли керамику, а также различные лекарства — здесь найдено множество аптекарских бочонков для снадобий. А еще в этот район шли переселенцы из Крыма.

"Мы знаем, что в детские походные люльки вставлялись специальные горшки. И осколки таких горшков найдены на Увекском городище. То есть, видимо, шли переселенцы с детьми, здесь разбили этот горшок и пошли дальше", — поясняет Кубанкин.

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Могли себе позволить жители этого средневекового города и излишества — например, дорогую византийскую посуду.

"Сейчас у нас есть так называемая престижная, модная посуда, которую хочется иметь хозяйкам, не буду называть фирмы. В то время было так же — были простые русские горшки, и были византийские, дорогие, с глазурью внутри. Для хозяек это был большой подарок, и мы находим такие горшки на Укеке. То есть, понимаете, можно использовать простую посуду, а хочется — красивую, жители Укека могли себе это позволить", — пояснил археолог.

Еще одна редчайшая вещь, обнаруженная на Увекском городище, — китайская стеклянная шпилька из стекла ярко-синего цвета, изготовленная до 1260 года. До сих пор такие шпильки находили лишь в древних китайских гробницах династии Юань. Кому принадлежало украшение и как оно оказалось в Повольжье, пока не известно.

Гараж на месте средневекового храма

По словам археолога, от всей площади золотоордынского города Укек пока исследовано менее одного процента. Однако на месте исследователи не стоят — ежегодно находят на территории городища до 40 тыс. предметов.

"В основном это кости людей, животных и осколки керамики. Из 40 тыс. находок в музей попадает около 1 тыс. Кости животных изучаются и утилизируются, кости людей после изучения перезахораниваются. Керамика используется на фестивалях и выставках — мы создаем небольшие песочницы, где учим детей вести раскопки и там прячем эти осколки, ребята потом забирают их на память", — рассказывает Кубанкин.

Площадь Укека составляла примерно 270 га — что соответствует площади средневекового Милана. Сейчас треть городища затоплена водохранилищем, остальные две трети почти полностью заняты частным сектором. Именно из-за частной застройки вести раскопки археологам сложно — приходится договариваться с местными жителями. Средневековый христианский храм, например, был обнаружен случайно.

"Некоторое время назад жители собирались строить гараж, мы узнали об этом и предложили им не платить за раскопки под фундамент, а дать раскопать его нам. Начали копать на заднем дворе частного дома и "нарвались" на часть храма примерно 1280 года постройки. Это было действительно мощное здание: ширина фундамента составляет 1,2 м, глубина — порядка 2 м. В храме мы обнаружили уникальные фрески — фрагмент нимба и росписи в разной цветовой гамме, вероятно, византийского происхождения. А еще камень с крестом и барельеф со сценой терзания льва грифоном. Специалисты до сих пор не могут определить центр производства этого барельефа. А самое главное — у храма была черепичная кровля, изготовленная по неизвестной науке методике — не по форме, а на круге. Только когда мы найдем мастеров, которые скажут, кто вытягивал на круге трубу и разрезал ее пополам, мы узнаем, кто были мастера, построившие этот храм", — говорит Кубанкин.

Кстати, согласно раскопкам, с большой долей вероятности можно предположить и наличие в Укеке нескольких мечетей.

Мечты о бессмертии

О чем мечтать людям, у которых все есть? Конечно, о бессмертии. Так было и в Укеке, о чем археологам стало известно благодаря китайским зеркалам.

"Когда монгольская элита превратилась из кочевников в людей, которые владели половиной мира и у которых было все, им недоставало лишь одного, как, собственно, и самому Чингизхану, — бессмертия. У нас есть китайские зеркала, которые с оборотной стороны украшены любопытными изображениями. Мы долго не могли понять что это, но в конце концов нашли в китайской мифологии упоминания о духах бессмертия — крылатых существах мужского пола с лотосами в руках. Они изображались летящими по кругу вокруг хризантемы, а хризантема — один из компонентов эликсира бессмертия", — поясняет Кубанкин.

Археолог уточнил, что идея обрести бессмертие присутствовала в монгольской элите длительное время и в дальнейшем нашла отражение в культуре XIV века. Пока ученым неясно, понимали ли к тому времени люди значение символов бессмертия, но традиция изображать их на предметах утвари в том числе сохранилась.

Парк живой истории и развитие туризма

Укек исчез с лица земли в конце XIV века. Теперь, спустя столетия, он может возродиться. В планах у ученых создать парк живой истории, воссоздав город максимально приближенным к тому, каким он был. Таким образом, они намерены не только получать научные знания, но и развивать внутренний туризм, а также привлекать жителей к изучению истории Поволжья.

"Наша цель — "упаковать" музейные знания в яркую и интересную "обложку", к которой хотелось бы прикоснуться всем. Мы хотим не просто проводить фестивали, а сделать постоянно действующий парк быта и ремесел средневекового города — воссоздать печи для изготовления кирпичей и извести, построить дома — точные копии тех, в которых жили средневековые горожане, воссоздать мастерские по старинным технологиям ", — рассказал Кубанкин.

Ученый уточнил, что для создания подобного масштабного парка необходимы миллиарды рублей и без господдержки здесь не обойтись. Чтобы сократить расходы, уже сейчас над проектом работают около 250 волонтеров.

"Мы надеемся, что в ближайшие два года небольшой музей на Увеке мы уже откроем", — резюмировал Кубанкин.

Валентина Брыкалина