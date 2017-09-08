Вторая волна бабьего лета придет в Центральную Россию, в горах Кузбасса выпал первый снег

ТАСС, 8 сентября. Сильные дожди охватят в пятницу Европейскую часть России, в Кировской области, Удмуртии, Татарстане и Чувашии может выпасть до половины месячной нормы осадков. Однако в субботу Центральная Россия вступит во вторую волну бабьего лета, в Москве ожидают температурный рекорд 108-летней давности, а на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе выпал первый снег.

"На Европейской территории России большая часть находится во власти атлантической депрессии. Наибольшего внимания заслуживают дожди, которые ожидаются сегодня в Волго-Вятском регионе. Пройдут экстремальные ливни, коснется это Кировской области, Удмуртии, Татарстана, Чувашии, местами выльется до 15-20 мм осадков, это составляет в среднем 30-50% месячной нормы", - рассказали в пятницу ТАСС в центре погоды "Фобос".

Собеседник агентства отметил, что с субботы в Центральную Россию придет вторая волна бабьего лета. "Начиная с завтрашнего дня, мы вступаем во вторую волну бабьего лета. Наступающее бабье лето в дальнейшем на неделе сменится климатическим летом, возможен рекорд тепла [в Москве] 108-летней давности", - добавил он.

Хорошая погода ожидается на всей территории Центрального федерального округа и в Черноземье.

Дожди на северо-западе

В находящейся под влиянием циклона Карелии за последние стуки в некоторых районах республики выпала декадная норма осадков. В пятницу в южной части региона ливней не ожидается, на севере пройдут умеренные дожди. В ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы, ночью - 5-11 градусов тепла, днем - 12-17 градусов, рассказали ТАСС в Гидрометцентре Карелии.

Умеренные дожди идут в пятницу в южных и центральных районах республики Коми, рассказал ТАСС дежурный синоптик местного Гидрометцентра Артем Шомысов. "На данный момент дожди расцениваются как умеренные, уже выпало в пределах 4-8 мм осадков, но мы ждем, что сегодня к вечеру и ночью местами еще пройдут сильные дожди по югу республики, возможно, захватит и Сыктывкар. До трети месячной нормы осадков может выпасть", - отметил представитель региональной метеослужбы.

По уточненным данным, циклон на юге региона продолжит портить погоду и в субботу, 9 сентября тоже ожидаются дожди, местами сильные. В воскресенье в облачности появятся просветы, но вместе с ними придет и похолодает - днем прогнозируется не более 4-9 градусов тепла.

На остальной территории Коми, оставшейся под опекой антициклона, существенных осадков не ожидается, севернее Ухты по ночам возможны заморозки до 3 градусов ниже нуля. Прогнозируемый ранее мокрый снег ожидается на северо-востоке республики.

Заморозки в Пермском крае и первый снег в Кемерово

На юге Кемеровской области, в горных районах, где находится один из самых популярных в России горнолыжных комплексов Шерегеш, в ночь на 8 сентября выпал первый снег. Как пояснили ТАСС в региональном Гидрометцентре, в 2016 году снег выпал только в октябре.

"Для сентября снег в горных районах, в том числе в Шерегеше, не аномалия. В четверг на юге области температура днем поднималась до 23 градусов, для сравнения на севере была около 12-13. Ближе к ночи в горных районах похолодало до плюс 1-6 градусов, на юге наблюдались сильные осадки в виде дождя. Непосредственно в Шерегеше у нас нет метеостанции, но учитывая, что в горных районах немного другой климат, более контрастный, возможно ночью были и минусовые температуры, что и могло привести к первому снегу", - рассказали в местном Гидрометцентре.

Однако снег продержится недолго - к воскресенью ожидается теплый фронт, дневная температура поднимется до 13-18 градусов, ночная - до плюс 3-8, а на юге Кузбасса - до плюс 13.

В Пермском крае в ночь на 10 сентября прогнозируют заморозки и снегопад. "Сегодня антициклон, под влиянием которого Пермский край находился большую часть текущей недели, начинает разрушаться и отступать на Полярный Урал. На смену ему на Урал идет циклон из Татарстана с большим количеством осадков, а 10-11 сентября - вторжение арктического воздуха и очередное значительное похолодание", - пояснили ТАСС в Пермском центре геоинформационых систем.

Циклон на Дальнем Востоке

В пятницу на юг Хабаровского края и восток Амурской области с Китая пришел очередной циклон. В течение дня вихрь продолжит смещаться на северо-восток, к Татарскому проливу, провоцируя дожди разной степени интенсивности.

Циклон пройдет и через Приморский край. Ожидаются кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Существенного понижения температуры воздуха днем не произойдет, воздух прогреется до 20-28 градусов. В субботу атмосферное давление будет расти, дожди прекратятся, температура понизится на 3-5 градусов.

Центральные и восточные районы Якутии, Магаданская область, охотоморское побережье находятся под влиянием тропосферного вихря, медленно смещающегося над территорией Якутии на восток. Здесь прогнозируют похолодание, дожди, местами сильные.

На западе Чукотки также ожидаются небольшие дожди. На востоке округа, как и на Камчатском полуострове, погодные условия формирует гребень антициклона с центром над Беринговым морем, существенных осадков не ожидается.

Над Забайкальем, севером Амурской области и Китая действует антициклон, погода малооблачная и без осадков. Ночью температура опустится до 1-6 градусов, днем воздух прогреется до 17-23 градусов.