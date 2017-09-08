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Работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" выполнены в РФ более чем на 50%

В стране
8 сентября, 16:08 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 8, сентября. /ТАСС

Субъекты РФ в этом году планируют привести в нормативное состояние 4778 км автодорог

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АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Субъекты РФ, участвующие в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги", выполнили запланированный объем работ на 2017 год более чем на 50%. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Астрахани руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

"В целом сегодня выполнены работы более чем на 50%. Это достаточно хорошо для первого года реализации проекта. Это смещение нашего внимания на муниципалитеты уже приносит свои плоды, мы видим положительные отзывы, вовлеченность общественности. И сегодня, формируя планы на 2018 год, мы все больше учитываем мнение населения", - сказал Старовойт.

По его словам, в 2017 году субъектами РФ планируется привести в нормативное состояние 4778 км автомобильных дорог, что в общем объеме составляет 52% от общей протяженности дорог, участвующих в программе.

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Руководитель Росавтодора отметил, что в число лидеров по реализации проекта входят Татарстан и Астраханская область. Отставание же наблюдается, например, во Владивостоке. Старовойт обратил внимание, что в некоторых регионах возникли проблемы из-за отсутствия квалифицированных подрядных организаций, в отдельных субъектах - до сих пор не заключены контракты на работы.

"Есть регионы, которые не справляются. Поэтому обсуждаются такие вопросы, как снижение доли федерального софинансирования в следующем году и перераспределение в те регионы, которые успешно справляются с реализацией программы. А также включения других регионов, которые не входят в этот проект, где численность населения не дотягивает до полумиллиона. Но окончательное решение еще не принято", - добавил Старовойт.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.

В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.

В пятницу в Астрахани Старовойт провел совещание о ходе реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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