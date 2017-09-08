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МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири

В стране
8 сентября, 16:56 UTC+3 ТАСС

Погодные условия могут стать причиной роста ДТП, отметили в ведомстве

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ТАСС, 8 сентября. Падение температуры, снег и сильный ветер ожидаются в Забайкалье и Бурятии 9-11 сентября, сообщили в пятницу ТАСС в Сибирском региональном центре МЧС РФ.

"По данным гидрометцентра 9-11 сентября ожидается резкое ухудшение погоды. Падение температуры воздуха ожидается местами до -7 градусов, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС не исключают, что непогода может спровоцировать рост ДТП, повал деревьев, гибель сельхоз культур и другое. Спасатели просят население соблюдать правила безопасности при обращении с отопительными приборами.

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