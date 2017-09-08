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В городе Чекалин под Тулой может появиться памятник Ивану Грозному

В стране
8 сентября, 16:46 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 8, сентября. /ТАСС

Памятник планируется установить на каменном постаменте на площади у Свято-Введенского храма

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ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Скульпторы художественной студии Минобороны РФ предложили установить в городе Чекалин Тульской области, который является самым маленьким в России, памятник Ивану Грозному. Идея озвучена в пятницу на открытии выставки работ Студии военных художников Министерства обороны РФ в Тульском кремле, сообщает пресс- служба регионального правительства.

"Презентован проект оформления парковой скульптурой малых исторических городов Тульской области - Чекалина (бывший Лихвин) и Крапивны. Для оформления парковой скульптурой города Чекалина предлагается установить четыре скульптурные композиции в память исторических деятелей, в разные времена сыгравших важную роль в жизни города. Среди них - скульптура "Иван Грозный молится". Ведь своим созданием город обязан царю, который в 1565 году причислил Чекалин (тогда Лихвин) к опричным городам", - сказали там.

Предложено, что двухметровый бронзовый памятник Ивану Грозному установят на каменном постаменте на площади у Свято-Введенского храма.

"Художники студии также предлагают установить памятник князю Дмитрию Пожарскому в знак благодарности за героическое противостояние польским оккупантам в 1616 году, и скульптуру уездного лихвинского врача Федора Ивановича Лисицына", - пояснили в пресс-службе.

Проект будет осуществляться в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Юбилей отметят в 2020 году. Планируется, что в рамках подготовки пройдет реконструкция не только Тульского кремля, но и других городов региона.

Чекалин - самый маленький город России, он находится на западе Тульской области, в Суворовском районе на берегу реки Оки. Население - менее 1 тыс. человек, известен с 1565 года.

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