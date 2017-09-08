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Выставка студии военных художников Минобороны РФ открылась к 500-летию Тульского кремля

В стране
8 сентября, 16:52 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 8, сентября. /ТАСС

На выставке представлено более 50 работ

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ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка студии военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны РФ "Летописцы ратной славы России" открылась в Туле. Она приурочена к 500-летию возведения Тульского кремля, которое будут праздновать в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Тульской области.

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"На выставке студии военных художников Минобороны РФ представлены проекты художников и скульпторов, созданные в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля в 2020 году как начала формирования Большой засечной черты (система оборонительных сооружений - прим. ТАСС). Центральное место в экспозиции занимает диорама (изогнутая полукругом живописная картина - прим. ТАСС) "Крещение войска князя Владимира в Херсонесе", - говорится в сообщении.

Всего на выставке представлено более 50 работ. "Художники привезли эскиз диорамы "Осада Девлет-Гиреем Тульского кремля". Она посвящена событиям 1552 года, когда после отбитой осады под стенами Тулы крымско-татарская орда была полностью разгромлена войсками Ивана Грозного", - уточняют в пресс-службе.

Отмечается, что выставку осмотрели министр культуры Тульской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Рыбкина и директор департамента культуры Министерства обороны РФ Владимир Буздыган. После они заключили соглашение о сотрудничестве по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Юбилей

Ранее сообщалось, что порядка 700 млн рублей планируется выделить на основные мероприятия по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля в 2020 году. В регионе пройдут торжественные мероприятия и исторические реконструкции. Кроме того, планируется провести реконструкцию Тульского кремля и исторических объектов области.

Минкультуры региона к юбилею разрабатывает проект "Большая засечная черта", в рамках которого планируется запустить новый туристический маршрут по объектам системы оборонительных сооружений Российского государства, впервые объединившей в XVI-XVII веках территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.

Непрерывная цепь укреплений, протянувшаяся более чем на 4 тыс. километров, защищала границы от постоянных набегов с юга.

Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества XVI века, имеющий федеральное значение. Крепость- музей имеет форму прямоугольника площадью 6 гектаров. У него девять 10-метровых башен, толщина стен составляет около 2,8-3,2 метра. На высоте 6,5 метра от современного уровня земли по стенам проложен боевой ход шириной 2,5 метра, за зубцами которого укрывались защитники кремля.

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