Теплосети Вологодской области подготовлены к зиме на 80%

ТАСС, 8 сентября. Тепловые сети Вологодской области готовы к отопительному сезону на 80%, показатель готовности котельных более высокий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства области со ссылкой на заместителя губернатора Виталия Тушинова.

"Порядка 80% тепловых сетей области готовы к отопительному сезону, еще более высокий показатель по готовности котельных. Что касается нормативных запасов топлива, то этот показатель превышает сегодня 50%. У нас еще есть время до конца октября, чтобы привести его в соответствие. Думаю, что мы войдем в осенне-зимний период 2017-2018 года с лучшими результатами, чем это было в прошлом году", - процитировала Тушинова пресс-служба.

Подготовка ЖКХ к отопительному сезону обсуждалась в пятницу в городе Харовске. По словам заместителя губернатора, Харовский район - единственный район в области, где в 2017 году предполагается снижение тарифов на теплоснабжение в результате оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций и объединения некоторых предприятий ЖКХ.

Кроме того, в Харовске проходит масштабное замещение угля на отходы от деревообработки в качестве топлива.

На приобретение топлива для содержания госучреждений зимой в этом году выделено 8 млн рублей, еще 9,8 млн необходимо на обеспечение теплом социальных учреждений в муниципалитетах.