Теплосети Вологодской области подготовлены к зиме на 80%

Год на защите детей: что успела сделать Анна Кузнецова на посту детского омбудсменаОбщество 8 сентября, 20:12
Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в СШАСпорт 8 сентября, 19:49
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититьсяОбщество 8 сентября, 19:39
Власти Москвы допустили возможность создания собственной криптовалютыЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:37
Прохоров не рассматривает предложения о продаже клуба НБА "Бруклин"Спорт 8 сентября, 19:35
Посол РФ в США: хочется верить, что США реализуют желание прекратить политику контрмерПолитика 8 сентября, 19:28
ЦСКА победил "Амкар" в стартовом матче девятого тура РФПЛСпорт 8 сентября, 19:24
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в ДонбассеМеждународная панорама 8 сентября, 19:20
Бельгиец де Гендт выиграл 19-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 8 сентября, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 сентября. Тепловые сети Вологодской области готовы к отопительному сезону на 80%, показатель готовности котельных более высокий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства области со ссылкой на заместителя губернатора Виталия Тушинова.
"Порядка 80% тепловых сетей области готовы к отопительному сезону, еще более высокий показатель по готовности котельных. Что касается нормативных запасов топлива, то этот показатель превышает сегодня 50%. У нас еще есть время до конца октября, чтобы привести его в соответствие. Думаю, что мы войдем в осенне-зимний период 2017-2018 года с лучшими результатами, чем это было в прошлом году", - процитировала Тушинова пресс-служба.
Подготовка ЖКХ к отопительному сезону обсуждалась в пятницу в городе Харовске. По словам заместителя губернатора, Харовский район - единственный район в области, где в 2017 году предполагается снижение тарифов на теплоснабжение в результате оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций и объединения некоторых предприятий ЖКХ.
Кроме того, в Харовске проходит масштабное замещение угля на отходы от деревообработки в качестве топлива.
На приобретение топлива для содержания госучреждений зимой в этом году выделено 8 млн рублей, еще 9,8 млн необходимо на обеспечение теплом социальных учреждений в муниципалитетах.