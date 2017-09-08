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Конкурс проектов нового музея блокады Ленинграда не выявил одного победителя

В стране
8 сентября, 19:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС

Лучшими признаны сразу четыре проекта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Конкурс проектов нового здания для музея обороны и блокады Ленинграда не выявил одного победителя. Выбор из четырех проектов, признанных лучшими, продолжат блокадники.

"Мы поняли, что не имеем морального права вынести окончательное решение без учета мнения жителей блокадного Ленинграда", - сказал в пятницу во время оглашения результатов конкурса вице-губернатор Владимир Кириллов. По его словам, работа с советами ветеранов по этому вопросу уже начинается, конкурс продлится на месяц.

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В следующий этап прошли четыре участника - петербургская "Студия 44" с концепцией "Выстоявший город", архитектурное бюро "Земцов, Кондиайн и Партнеры", в варианте которого использован мотив блокадного кольца, архитектурная мастерская Мамошина, символически изобразившая город-крепость, и финско-американское архитектурное бюро Lahdelma & Mahlamaki Architects с проектом "Реквием".

Победители определялись по итогам голосования на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре и на выставке в Конюшенном ведомстве. На выбор было предложено девять проектов, отобранных экспертной комиссией из 20, первоначально представленных на конкурс. Среди них пять созданы архитекторами из Санкт-Петербурга, остальные предложены разработчиками из Москвы, Германии, Финляндии и Норвегии.

В голосовании на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре приняли участие 3597 человек, в конюшенном ведомстве - 2712 человек.

Комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" разместится в историческом центре города - на стрелке Невы близ Смольного монастыря, на территории, которую сейчас занимают зеленые насаждения. Он включит музей, парк, зону временных выставок, научно-исследовательский институт Памяти, общедоступные архив, библиотеку и фондохранилище.

Второй блокадный музей

В Санкт-Петербурге существует Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Он ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. В ноябре 1952 года он был закрыт и расформирован из-за "ленинградского дела", а в 1989 году возрожден по многочисленным просьбам блокадников и их потомков.

Помещения музея не могут вместить все экспонаты (более 50 тыс. артефактов), которые находятся в фондах, неоднократно шла речь о необходимости расширения экспозиционных площадей. Планы строительства нового здания для музея обсуждались с 2014 года.

Новый Музей обороны и блокады Ленинграда, который станет не только экспозицией, но и центром изучения этого периода истории, планируется открыть в январе 2019 года к 75-летию полного снятия блокады. Стоимость проекта может составить около 2 млрд рублей.

Специалисты Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда будут участвовать в разработке экспозиции нового музейно-выставочного комплекса, планируется, что там будут представлены экспонаты из коллекции действующего музея, однако статус взаимоотношений этих учреждений будет определен позже.

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