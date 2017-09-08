Росавтодор: доля соответствующих нормативам дорог в ЮФО вырастет до 60% в 2018 году

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в агломерациях Южного федерального округа (ЮФО) вырастет до конца 2018 года почти до 60%. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Астахов в рамках совещания в Астрахани по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".

"По итогу 2016 года (в ЮФО) отвечает нормативным требованиям 41,7% от протяженности сети дорог агломераций. По плану на конец этого года по итогам работы (в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги") уже будет 51,5%. На конец 2018 - 59,6% от сети дорог агломераций округа должны отвечать нормативным требованиям", - сказал Астахов.

Он уточнил, что в ЮФО четыре агломерации: Краснодарская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская. Общая протяженность сети дорог в них составляет 6070 км. В этом году на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" в ЮФО было выделено 8 млрд 122 млн рублей, из них уже освоены 43,4% (близки к среднероссийским показателям).

Опыт Астраханской области

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт после совещания сообщил журналистам, что одним из лидеров по выполнению программы "Безопасные и качественные дороги" является Астраханская область. Здесь в этом году планируют отремонтировать почти 80 км дорог (примерно 10% от общей протяженности автомобильных дорог астраханской агломерации). На дорожные работы из федерального бюджета было выделено 625 млн рублей, из областного и муниципальных - почти 900 млн.

"Астраханская агломерация - хороший пример координации. В Астрахани решили: раз делается ремонт асфальтного покрытия, то почему бы не заменить барьерные камни, почему бы не поменять павильоны остановочные, сделать освещение, благоустроить. То есть комплексно подходят и координируют программу, это положительный пример, который надо тиражировать на всей территории страны", - подчеркнул Старовойт.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин пояснил, что в регионе проект "Безопасные и качественные дороги" удалось синхронизировать с исполнением программы "Комфортная городская среда", в результате вместе с ремонтом дорог выполняется и благоустройство прилегающих территорий.

Вместе с тем благодаря реализации дорожного проекта в Астрахани будет завершен ремонт одного из ключевых объектов - Кирикилинского моста через реку Кривая Болда. Он является не только уникальным гидротехническим сооружением, но и напрямую решает вопрос транспортной связи для 120 тыс. жителей региона.

"Предполагаем открыть мост уже для общего пользования в октябре", - сказал Жилкин.

В Астрахани в пятницу прошло совещание по вопросам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В мероприятии приняли участие представители из 13 регионов, в том числе из Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.