Сквер первого историка Кавминвод открыт на День города в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сквер в честь первого историка Кавказских Минеральных Вод, государственного и культурного деятеля Алексея Федоровича Реброва торжественно открыт в субботу в ходе празднования Дня города в Кисловодске.

"Ребровский сквер в Кисловодске - начальный этап реконструкции всего исторического центра в районе ул. Коминтерна. На благоустройство здесь выделено свыше 13 млн рублей, завершен инвестпроект по строительству самого сквера. В дальнейшем планируем восстановление здесь исторического дома Реброва, который был возведен в 1823 году в стиле классицизма", - рассказал ТАСС глава города Александр Курбатов.

Сквер расчищен от мусора, разбиты газоны и клумбы, установлено современное освещение, в старинных подпорных стенах восстановлены ниши с лавочками для отдыха. В сквере установлен памятник Реброву - бронзовая скульптура высотой 2,7 метра изготовлена в Москве народным художником РФ, академиком Российской академии художеств, скульптором Салаватом Щербаковым. Также идет строительство исторически располагавшейся здесь часовни.

Алексей Федорович Ребров родился в Москве 21 февраля 1776 года, умер в Пятигорске 23 октября 1862 году. Из обер-офицерских детей, как отмечал он в своем послужном списке.

Первый историк Кавказских Минеральных Вод, участник Кавказской войны, Кавказский областной предводитель дворянства, писатель, известный винодел и шелковод, долгое время жил в Кисловодске. В доме Реброва в Кисловодске останавливались Пушкин (1829), Лермонтов (1837) и император Александр II (1850).

В "Герое нашего времени" его дом описан в главе "Княжна Мэри".

Годом основания Кисловодска считается 1803 год, когда вышел рескрипт Александра I о строительстве укрепления в месте, "где находятся у Кавказских гор кислые воды". Город является вторым в России (после Сочи) бальнеологическим и климатическим курортом. Здесь находится более трети всех здравниц региона.

С начала года город-курорт принял на отдых и лечение более 180 тыс. человек. С 2006 года Кисловодск является городом-курортом федерального значения.

В программу празднования Дня города вошли детская цирковая программа, праздник Нарзана "Живая богатырь-вода", Открытый международный чемпионат по парикмахерскому и визажному искусству, парад молодоженов "Соединенные сердца", а также чемпионат по чтению вслух. Вечером пройдут первый открытый Курортный бал и эстрадно-развлекательная программа. Завершится празднование большим фейерверком в 22.00 мск.