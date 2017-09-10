Рекорд России по самой массовой уборке водоема установили в Чите

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ЧИТА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Жители Читы в воскресенье установили рекорд России по самой массовой уборке водоема - почти 650 человек расчистили берега городского озера Кенон, сообщил корреспонденту ТАСС представитель Книги рекордов России Леонид Сенаторов.
"В уборке озера участвовали 642 человека. Этот рекорд будет внесен в Книгу рекордов России", - сказал Сенаторов, специально прилетевший в Забайкалье, чтобы зафиксировать результат акции.
Он отметил, что уборка проходила в суровых погодных условиях - в Чите пасмурно, а температура воздуха лишь немного превышает 10 градусов тепла. Организаторы акции добавили, что уборка продолжалась около полутора часов.
Озеро Кенон расположено в черте города Чита. Оно входит в бассейн реки Ингода. Длина береговой линии водоема - 5,6 км, площадь - 16,2 кв. км.