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Рекорд России по самой массовой уборке водоема установили в Чите

В стране
10 сентября, 11:16 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В мероприятии приняли участие 642 человека

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ЧИТА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Жители Читы в воскресенье установили рекорд России по самой массовой уборке водоема - почти 650 человек расчистили берега городского озера Кенон, сообщил корреспонденту ТАСС представитель Книги рекордов России Леонид Сенаторов.

"В уборке озера участвовали 642 человека. Этот рекорд будет внесен в Книгу рекордов России", - сказал Сенаторов, специально прилетевший в Забайкалье, чтобы зафиксировать результат акции.

Он отметил, что уборка проходила в суровых погодных условиях - в Чите пасмурно, а температура воздуха лишь немного превышает 10 градусов тепла. Организаторы акции добавили, что уборка продолжалась около полутора часов.

Озеро Кенон расположено в черте города Чита. Оно входит в бассейн реки Ингода. Длина береговой линии водоема - 5,6 км, площадь - 16,2 кв. км.

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