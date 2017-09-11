Мэрия Уфы оценила ущерб от ливня 4 сентября в 41,6 млн рублей

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Ущерб, причиненный городскому хозяйству Уфы аномальным ливнем 4 сентября, составил 41,6 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии.

Неделю назад на город обрушился проливной дождь, потоки на центральных улицах сбивали людей с ног, вода просочилась в торговые центры, были подтоплены пути на железнодорожной станции. Ливень продолжался около двух часов, сменяясь градом. По уточненным данным метеорологов, выпавшее количество осадков составляет 244% от месячной нормы сентября и 678% от декадной нормы. Наблюдавшееся метеорологическое явление, как уточнили синоптики, характеризуется как "очень сильный дождь" и является опасным природным явлением.

"Городскому хозяйству нанесен ущерб в размере 41 млн 593 тыс. рублей. Самыми крупными статьями расходов являются восстановление асфальтобетонного покрытия, ремонт трамвайных путей, аварийно-восстановительные работы по объектам наружного освещения и светофорного хозяйства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы по ликвидации последствий велись всю прошедшую неделю, в них было задействовано до 1,5 тыс. сотрудников городских служб. "На данный момент последствия ливня устранены", - сообщили в мэрии.