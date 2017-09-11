Севфлот начал вывоз металлолома с острова Котельный в Арктике

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ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Северный флот (СФ) начал вывоз металлолома, собранного на острове Котельный (Новосибирские острова) в море Лаптевых в Арктике. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СФ.
"Сегодня была окончена погрузка контейнеров (с металлоломом - прим. ТАСС) на теплоход "Капитан Данилкин", который в начале сентября привез на остров Котельный продовольствие, вещи и строительные материалы в рамках программы северного завоза. В ближайшее время судно отправится в обратный путь и доставит загруженный металлолом на материк", - уточнили в пресс-службе.
Экологической очисткой острова Котельный архипелага Новосибирских островов занимаются 30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения СФ. За лето 2017 года североморцы собрали и спрессовали более 15 тыс. 200-литровых бочек из-под нефтепродуктов. Ими было заполнено 83 20-тонных транспортных контейнера, их общий вес составляет около 1 тыс. тонн.
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом СФ была начата в 2015 году. С острова вывезено более 2 тыс. тонн металлолома. В советское время на острове Котельный скопилось более 110 тыс. бочек из-под ГСМ.