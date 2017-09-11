В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Необычно теплая для сентября погода в Центральной России бьет рекорды 85-летней давности. Во вторник синоптики готовятся зарегистрировать самую высокую температуру для 12 сентября в Москве с 1932 года.

"Центральная Россия и все, что южнее Москвы - Черноземье, междуречье Волги и Дона, весь Юг страны - очень теплая погода, и практически мы сегодня уже окажемся либо в июне, либо в августе, то есть температурный фон примерно соответствует первому или третьему месяцу лета: солнечно, без осадков. Мы из категории бабьего лета переходим в категорию настоящего климатического лета. В Москве 22-24 градуса, к Югу 25-30 градусов, местами до 33 градусов", - сказали ТАСС в центре погоды "Фобос".

По словам синоптиков, такое тепло, какое ожидают 12 сентября, не наблюдалось в течение 85 лет - "по крайней мере, в Центральной России, в Москве". Ночью будет не холоднее 13-15 градусов, а днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов. "Это либо повтор, либо подъем рекорда 1932 года - тогда было 26,4 градуса", - отметили в "Фобосе".

Метеорологи предупредили, что жара продлится недолго. "Уже начиная со среды пойдет холодный фронт, он снизит температуру, но она останется все равно выше нормы, хотя погода приобретет неустойчивый характер, но все равно это 16-21 градус в дневные часы", - добавили специалисты "Фобоса".

Атлантический циклон на Севере

Жителей Северо-Запада России ждет менее благоприятная погода из-за осадков. На Кольском полуострове и в Карелии в ближайшие дни прогнозируют обильные дожди и сильный порывистый ветер, может выпасть треть месячной нормы осадков (10-20 мм).

По данным синоптиков, в Карелии из-за сильных дождей в некоторых районах за ночь уже выпала декадная норма осадков - например, в городе Суоярви выпало 29 мм осадков. Но в ближайшие дни дожди ослабнут, днем потеплеет до плюс 14, 19 градусов, на юге республики воздух может прогреться до плюс 23. Из-за теплых ночей возможен туман. Но, как сказала ТАСС ведущий синоптик карельского гидрометцентра Елена Ишкина, "бабьего лета пока не видно".

В большинстве районов Архангельской области в понедельник днем ожидается сильный порывистый ветер до 17 м/с. "В западных районах уже до 15 м/с порывы дают станции, ждем усиления до 17 м/с. На Белом море ветер еще сильнее, ближе к центру моря скорость ветра 20 м/с. Усиление ветра связано с прохождением фронтов", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова, добавив, что ветер начнет ослабевать только ночью.

В Мурманской области на 11 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Росавтодор. "По сведениям гидрометцентра, в течение 11 сентября на автомобильных дорогах федерального значения по Мурманской области ожидаются сильные дожди и усиление юго- восточного ветра в порывах 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

В остальных областях на Северо-Западе - дожди и температура 16-19 градусов. В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, по данным гидрометцентра, в понедельник ожидаются грозы.

Резкое похолодание

В Башкирии в понедельник наблюдается резкое похолодание примерно на 10 градусов. На данный момент в столице республики - Уфе - 8 градусов тепла, небольшой ветер. По прогнозу Башгидрометцентра, 11 сентября на территорию региона "будет поступать арктическая холодная воздушная масса, поэтому ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до плюс 2-7 градусов, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы заморозки до минус 5 градусов, днем не выше 7-12 тепла". "Небольшие и умеренные дожди, ночью местами со снегом, пройдут в большинстве районов республики", - сказали в Башгидрометцентре.

В Кирове ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха опустилась ниже нуля, столбики термометра показывали около минус 2 градусов.

Накануне региональное МЧС выпустило предупреждение о ночных заморозках 10-12 сентября. В сообщении на сайте министерства говорится, что местами температура воздуха понизится до 0, минус 2 градусов, возможны заморозки до минус 4 градусов, при которых не исключены повреждения и гибель сельскохозяйственных растений, отключения электроэнергии вследствие перегрузки электросетей из-за использования обогревательных приборов, так как отопительный сезон в Кирове еще не наступил.

В Оренбургской области наблюдается резкое похолодание. По данным ГУ МЧС России по региону, 11 сентября сохранится усиление ветра с порывами до 17 м/с, в ночь на 12 сентября ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Циклон из Китая выходит на Дальний Восток

Неблагоприятная погода будет и на Дальнем Востоке. "В Приморский край, Приамурье выйдет циклоническая депрессия. Половина Курильской гряды будет находиться близко к центру очень мощного циклона, местами там до 30 мм - это достаточно интенсивные осадки даже для такого влажного региона", - отметили в центре "Фобос".

По данным местных синоптиков, циклон смещается в понедельник от северных районов Китая к южным районам Дальнего Востока. "Он принес дожди в Амурскую и Еврейскую автономные области, Хабаровский и Приморский края. Здесь пройдут дожди, в отдельных районах ливни с грозами", - сообщили ТАСС в гидрометцентре Приморья.

В других регионах Дальнего Востока дожди пойдут на убыль. "Арктический антициклон протянул свой гребень на северные и центральные районы Якутии, обеспечив их малооблачной без осадков, но прохладной погодой. В Магаданской области местами небольшие дожди сохранятся", - сообщили синоптики.

Прекратятся дожди и над Чукоткой, но над Камчаткой, Сахалином и Курилами в понедельник продолжает господствовать тропосферный вихрь, принося неустойчивую погоду с небольшими и умеренными дождями.